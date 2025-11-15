Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου δημοσίευσε χθες (14/11) οριστική απόφαση για υπόθεση που αφορά τριπλή πλαστική επέμβαση η οποία είχε γίνει το 2011 στη Ρόδο.

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο είχε προσφύγει η 39χρονη, που είναι κάτοικος Χίου κατά ενός πλαστικού χειρουργού, ιδιωτικής κλινικής και δύο ασφαλιστικών εταιρειών μια 39χρονη γυναίκα, κάτοικος της Χίου, που υπέστη βλάβες μετά από επέμβαση και διεκδικούσε αρχικά αποζημίωση ύψους 201.785,07 ευρώ.

Με την αγωγή της, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι τον Μάρτιο του 2011 επισκέφθηκε τον εναγόμενο ιατρό, πλαστικό χειρουργό, που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον επίσης ιατρό σύζυγό της, για να υποβληθεί σε επέμβαση μείωσης του στήθους της.

Ότι ο εναγόμενος της πρότεινε να υποβληθεί επίσης σε επέμβαση κοιλιοπλαστικής και λιπαναρρόφησης, καθώς και σε επέμβαση ανόρθωσης μηρών ταυτόχρονα.

Ότι παρά τους ενδοιασμούς της για την τριπλή χειρουργική επέμβαση, έλαβε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον πρώτο εναγόμενο ότι μπορούσε να γίνει με απόλυτη ασφάλεια και έτσι προχώρησε σε αυτήν.

Ότι στις 15-4-2011, υποβλήθηκε σε τριπλή χειρουργική επέμβαση (μαστοπηξίας – κοιλιοπλαστικής λιπαναρρόφησης και ανόρθωσης μηρών) από τον πρώτο εναγόμενο ιατρό, στην κλινική της δεύτερης εναγομένης, τον οποίο η τελευταία είχε προστήσει στην παροχή των ιατρικών του υπηρεσιών εντός της κλινικής της, που, όπως κατέδειξε η πορεία των πραγμάτων, δεν ήταν επιτυχής.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ισχυρίζεται, από την επόμενη ημέρα της επέμβασης υπέστη λιποθυμικά επεισόδια και απώλεια επαφής με το περιβάλλον, ενώ την μεθεπόμενη ημέρα 17-4-2011 κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων είχε χαμηλό αιματοκρίτη (32,30) και αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων που αποτελούσε ένδειξη ύπαρξης φλεγμονής.

Υποστηρίζει ότι ο ιατρός της χορήγησε εξιτήριο κι ένα ήπιο αντιβιοτικό, ενώ θα έπρεπε να παραμείνει στην κλινική και να λάβει ισχυρή αντιβίωση κι ότι κατά την παραμονή στην οικία της η μετεγχειρητική πορεία της δεν ήταν καλή, παρουσίασε πυρετό, αδυναμία, ερυθρότητα στην κοιλιακή χώρα και στους μηρούς, διότι είχαν κοπεί τα χειρουργικά ράμματα στις μηροβουβωνικές πτυχές.

Υποστήριξε ότι ο εναγόμενος ιατρός ήταν καθησυχαστικός κι ότι στις 22-4-2011 επανεισήχθη με δική της πρωτοβουλία στην κλινική, με αφόρητους πόνους, λόγω των χειρουργικών τομών που πυορροούσαν.

Απώλεσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, όπως υποστήριξε κι αποφάσισε να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, στις 22-4-2011 με διάγνωση «νευρωτική φλεγμονή μαλακών μορίων επί κοιλιοπλαστικής αποκατάστασης μαστών άμφω και πλαστικής ανόρθωσης μηρών».

Οι γιατροί εκεί διέγνωσαν ότι κινδύνευε η ζωή της από σηψαιμία και μεταφέρθηκε στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» στις 25-4-2011.

Στις 26-4-2011 υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του ελλείμματος του κοιλιακού τοιχώματος με δερματικά μοσχεύματα που ελήφθησαν από τον αριστερό μηρό της και παράλληλα της χορηγήθηκε ισχυρή αντιβίωση για να αντιμετωπισθεί η σηψαιμία και οι αποικίες μικροβίων που υπήρχαν στα τραύματά της.

Στις 11-5-2011 υπεβλήθη εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση του ελλείμματος του κοιλιακού τοιχώματος με δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους που ελήφθησαν από τον αριστερό μηρό της.

Τονίζει ότι διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο η υγεία της και η ζωή της και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί επί μακρόν σωματικώς και ψυχικώς, και έτσι να υποστεί σημαντική περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη

