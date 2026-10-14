Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς οι πρωτοφανείς σε ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού πολιτών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15 το βράδυ, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στη Ρόδο, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

Μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής

Ενδεικτικά της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων είναι τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου, από τις 06:30 έως τις 12:50, καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής, μέσα σε περίπου εξήμισι ώρες, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, πέντε συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με χωματουργικά μηχανήματα, επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των κατολισθήσεων. Στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αξιοσημείωτες ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», με απόφαση της γενικής γραματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ, ενώ οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και διαβάσεις που έχουν καλυφθεί από νερά, είτε πεζή είτε με οχήματα. Παράλληλα, συνιστά την αποφυγή υπόγειων χώρων και περιοχών όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων, καθώς και την αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και των μηνυμάτων του 112.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ακόμη και μετά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων, ο κίνδυνος δεν έχει απαραίτητα εκλείψει, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία του οδικού δικτύου που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ή ανάγκης επείγουσας βοήθειας, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνουν την κατάσταση έως τις 21:15 της Τετάρτης και δεν αποτελούν τον τελικό απολογισμό της κακοκαιρίας, ενώ για κάθε ουσιώδη μεταβολή θα ακολουθήσει νεότερη επίσημη ενημέρωση.