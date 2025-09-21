Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που έχουν απασχολήσει τη Δωδεκάνησο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην τελική φάση της ανακριτικής διαδικασίας. Ένας άνδρας, ηλικίας 83 ετών, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του, το καλοκαίρι του 2020 και ξανά το καλοκαίρι του 2021.

Οι πράξεις που αποδίδονται στον κατηγορούμενο περιγράφονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το ίδιο το παιδί και επιβεβαιώνονται σε σημαντικό βαθμό από ιατροδικαστικές εκθέσεις και ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Μετά από μακρά διαδικασία και έντονη διάσταση απόψεων ανάμεσα στον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου έκρινε ότι η ανάκριση δεν μπορεί να κλείσει χωρίς την απολογία του κατηγορουμένου.

Η απολογία έχει οριστεί για την προσεχή Τετάρτη και αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό στην πορεία της υπόθεσης.

Η αρχή: οι πρώτες ενδείξεις και η αποκάλυψη του παιδιού

Το φθινόπωρο του 2021, η μικρή, γεννημένη το 2014, παραπονέθηκε στη μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις στα γεννητικά της όργανα. Οι γυναίκες διαπίστωσαν ερεθισμό στην περιοχή του κόλπου και του πρωκτού, κάτι που τις ανησύχησε έντονα. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Συγκεκριμένα, το παιδί περιέγραψε ότι το καλοκαίρι του 2020, σε στιγμές που έμενε μόνη μαζί του, εκείνος την κακοποιούσε. Η μικρή τόνισε ότι «της έκλεινε το στόμα με πανί επειδή έκλαιγε, και είδε αίματα ανάμεσα στα πόδια της».

Η ανήλικη συνέχισε περιγράφοντας φρικιαστικές λεπτομέρειες και τα λόγια του παιδιού προκάλεσαν φρίκη στους συγγενείς της και αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης για την ποινική διερεύνηση.

Τα γεγονότα του καλοκαιριού 2021

Το καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης ενώπιον ειδικής παιδοψυχολόγου, ο παππούς επανέλαβε τις ίδιες αποτρόπαιες πράξεις. Το παιδί περιέγραψε ότι πονούσε και έκλαιγε, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου διαπίστωσε κατά την εξέταση της 8χρονης ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα, χάλαση του πρωκτικού σφιγκτήρα, έντονο ερεθισμό, καθώς και ρήξη του παρθενικού υμένα σε μεγάλη έκταση.

Καταγράφηκαν αιμορραγικές διηθήσεις και μικροαιματώματα στον κόλπο, που, σύμφωνα με την έκθεση, παραπέμπουν σε βίαιη εισχώρηση αντικειμένων, πιθανώς κατ’ επανάληψη.

Ωστόσο, ορισμένες μεταγενέστερες γνωματεύσεις άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κακώσεις να προκλήθηκαν και από εισχώρηση δακτύλου ενήλικου ή ακόμη και από χρόνια παθολογικά αίτια, όπως δυσκοιλιότητα.

Η διαφοροποίηση αυτή στα ιατρικά ευρήματα αποτέλεσε βασικό σημείο τριβής στην αξιολόγηση της υπόθεσης.

Οι ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες

Η παιδοψυχολόγος που εξέτασε το παιδί κατέγραψε ότι η μικρή είχε σεξουαλικές γνώσεις και συμπεριφορές εντελώς δυσανάλογες με την ηλικία της, γεγονός που υποδήλωνε έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση. Η ανήλικη επανέλαβε τις καταγγελίες της με συνέπεια και λεπτομέρεια, περιγράφοντας αντικείμενα, κινήσεις και πράξεις.

Παράλληλα, παιδοψυχίατρος που κλήθηκε να γνωματεύσει σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις υπερκινητικότητας και διαταραχής λόγου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αποσαφηνιστούν όλα τα περιστατικά ως προς τον χρόνο και τον τρόπο τέλεσης. Ωστόσο, δεν απέκλεισε ότι το παιδί είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες.

Οι ισχυρισμοί του παππού και άλλα στοιχεία

Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα και ότι με το δάκτυλο προκάλεσε τη ρήξη του παρθενικού υμένα του κοριτσιού.

Στο πλαίσιο της ανακρίσεως αναμένεται να διευκρινισθούν εξάλλου τα όσα κατάγγειλε εις βάρος του, μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α., που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία και τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Στις 23 Οκτωβρίου 2021, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου εμφανίστηκε μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α. και εξέφρασε σε ένορκη κατάθεση την επιθυμία της να γνωστοποιήσει στις αρχές κάποια γεγονότα που μπορεί, όπως τόνισε, να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την υπόθεση της κακοποίησης της οκτάχρονης στη Ρόδο.

Επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει το όνομά της αλλά γνωρίζει τη μητέρα της, υιοθετημένη κόρη του 83χρονου.

Πρόσθεσε ότι έχει φύγει από τη Ρόδο το 1995 και δεν έχει πλέον επαφή με την οικογένεια του 78χρονου, αλλ’ ότι τα όσα καταθέτει τα έχει αναφέρει και σε επιστολή που απέστειλε με ταχυμεταφορική εταιρεία στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου το έτος 2013. Διατείνεται ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης του παππού, στο διάστημα των ετών 1978 – 1982 τουλάχιστον 10 φορές.

Ο 83χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι όταν έμαθε ότι η εγγονή του είχε πειραχτεί από κάποιον στα γεννητικά της όργανα, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, οι οποίοι και ανακάλυψαν την ένοχο η οποία ομολόγησε τη βδελυρή της πράξη και το κίνητρό της, το οποίο ήταν οικονομικό.

Αναφορικά με τη δική του σχέση με τα εγγόνια του, όπως είπε, είναι μια σχέση αγάπης και κατανόησης. Επεσήμανε εξάλλου ότι είναι λογικό να υπάρχουν συγκρούσεις στην προσπάθειά του να τα συνετίσει, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν ποτέ τα όρια του λεκτικού διαπληκτισμού.

Ερωτηθείς από την Πταισματοδίκη για τους λόγους που η 8χρονη και μια αδελφή της τον καθιστούν ύποπτο για τέλεση σεξουαλικών αδικημάτων αλλά και για τους λόγους που η 33χρονη κόρη του στην πρώτη της κατάθεση έκανε το ίδιο, ο 83χρονος δεν έδωσε σαφή απάντηση, ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει γιατί, πιθανολογώντας ωστόσο ότι η κόρη του, που ανεκάλεσε στην πορεία, ίσως να παρασύρθηκε από τον νέο της σύντροφο, τον οποίο ο ίδιος δεν συμπαθεί και ήθελε να διακόψουν.

Περαιτέρω αρνήθηκε ότι εμφανίστηκε γυμνός στο παιδί μετά από μπάνιο.

Από την ιατροδικαστική εξέταση και την εξέταση γυναικολόγου αποκλείστηκε εξάλλου να έχει υποστεί παρά φύση βιασμό από διαδοχικές εξετάσεις και ουσιαστικά «διαψεύστηκε» ακατάληπτη περιγραφή του παιδιού, με νοητική στέρηση, σύμφωνα με την οποία ο παππούς της έβαλε κάτι που περιγράφει σαν μαχαίρι.

Η έκθεση του ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής στην τελευταία του έκθεση πιθανολογεί σφόδρα ότι η διακόρευση του παιδιού προήλθε από δάκτυλο, μετά και την ομολογία της 50χρονης θείας. Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η θεία του παιδιού έχει ομολογήσει ότι επεδίωξε, εξαπατώντας τη μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).

Μια φίλη της, όπως ομολόγησε, της τηλεφώνησε και είπε ότι είναι από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ότι έναντι 200 ευρώ δεν θα προχωρούσε η διαδικασία εις βάρος της.

Η 33χρονη μητέρα δεν είχε χρήματα και η 50χρονη, όπως επιβεβαίωσε, την έπεισε ότι της τα έδωσε και τα κατέβαλε η ίδια σε αστυνομικό που υπηρετεί στη φρουρά πρώην πρωθυπουργού(!!!) και ότι θα πρέπει να του επιστραφούν.

Η 50χρονη ομολόγησε επίσης ότι όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται ενώπιόν της και σε επίσκεψη στην οικία της στις αρχές του Οκτωβρίου για «τσούξιμο» μετά την τουαλέτα, τότε μπήκαν σε ένα δωμάτιο και εκείνη έθεσε το δάκτυλό της στον κόλπο του παιδιού με γάντι για να δει αν είχε διακορευτεί ο παρθενικός του υμένας!!!

Έπεισε τη μάνα ότι το παιδί είχε βιαστεί και μάλιστα το έκανε, όπως η ίδια είπε, γιατί είχε σκοπό να πάρει 500 ευρώ από τον παππού διότι ήξερε ότι δεν θα ήθελε να μαθευτεί, και η ίδια χρειαζόταν τα χρήματα για να μισθώσει κατοικία γιατί διέμενε σε παράγκα!!

Ομολόγησε μάλιστα ότι έβγαλε φωτογραφίες με το κινητό της τηλέφωνο και ότι έπεισε τη μητέρα ότι θα τις έστελνε σε έναν ιατρό για να αποφανθεί. Στην πορεία την ενημέρωσε ότι δήθεν ο ιατρός έκρινε από τη φωτογραφία ότι το παιδί είχε βιαστεί.

Η 50χρονη ενημέρωσε για τον δήθεν βιασμό του παιδιού τη συμπεθέρα της, η οποία την προειδοποίησε ότι θα ενημέρωνε τις αρχές αν δεν το έκανε η ίδια.

Η διαφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα

Τον Ιούλιο του 2025, ο Ανακριτής Ρόδου ολοκλήρωσε την κύρια ανάκριση θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ώστε να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος σε απολογία.

Αντίθετα, η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, με παραγγελία στις 7 Αυγούστου 2025, έκρινε ότι τα στοιχεία είναι σοβαρά και επαρκή. Ζήτησε ρητά τη λήψη απολογίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την εξέταση του ίδιου του κατηγορουμένου.

Η διαφωνία αυτή έφτασε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο, μετά από μελέτη του φακέλου, αποφάσισε ότι η απολογία είναι απαραίτητη. Έκρινε ότι τα στοιχεία της δικογραφίας δημιουργούν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και ότι η υπόθεση πρέπει να συνεχιστεί.

Η επικείμενη απολογία

Ο κατηγορούμενος παππούς, ηλικίας άνω των 65 ετών, θα απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη ενώπιον του τακτικού Ανακριτή Ρόδου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιων πράξεων με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρησης ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις και γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών.

Η απολογία του θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο, καθώς θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να οδηγηθεί η υπόθεση σε δίκη.

Η κοινωνική διάσταση

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη μικρή κοινωνία της Χάλκης αλλά και ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Οι καταγγελίες ενός παιδιού απέναντι στον ίδιο τον παππού του, με τέτοιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει οργή, αποτροπιασμό αλλά και έντονη αγωνία για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η απολογία της επόμενης Τετάρτης δεν αφορά μόνο στη δικαστική εξέλιξη μιας υπόθεσης, αλλά και στην ανάγκη της κοινωνίας να δει ότι η Δικαιοσύνη εξετάζει εξαντλητικά κάθε στοιχείο για ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα που μπορεί να διαπραχθούν: την κακοποίηση ενός παιδιού μέσα στο ίδιο του το οικογενειακό περιβάλλον.

Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη.

