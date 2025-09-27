Σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, παραπέμπεται με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, ένας 53χρονος άνδρας, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που απεικονίζει άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ο 53χρονος είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Τρίπολης. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε σε ψηφιακή ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου, εντοπίζοντας:

76 φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο ανηλίκων, από τις οποίες:

74 βρέθηκαν αποθηκευμένες σε μορφή thumbnails στη λανθάνουσα μνήμη

2 εντοπίστηκαν στην προσωρινή μνήμη (cache) εφαρμογών

3 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ένα εκ των οποίων καταχωρημένο στην cache του Facebook

Το τηλέφωνο του κατηγορουμένου ήταν ενεργά συνδεδεμένο με λογαριασμούς στο Instagram, το Facebook, το Messenger και το Viber, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση των αρχών, ότι υπήρχε ορατός ο κίνδυνος προσέγγισης ανηλίκων.

Η υπερασπιστική γραμμή και τα νομικά τερτίπια

Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ενεργή εμπλοκή σε παραγωγή ή διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για παθητική κατοχή υλικού, που δεν σχετίζεται με εμπορία ή διάδοση, και πως οι εικόνες είχαν «παραμείνει» στη μνήμη του κινητού του εν αγνοία του. Η υπεράσπιση επικαλέστηκε «πραγματική πλάνη» ως προς την ηλικία των απεικονιζόμενων, υποστηρίζοντας ότι φαίνονταν άνω των 15 ετών. Ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του, βασίστηκε σε νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η παθητική κατοχή χωρίς τεχνικά ίχνη επεξεργασίας ή διανομής δεν συνιστά κακούργημα, ακόμα και όταν αφορά ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Ποινικό παρελθόν: επαναλαμβανόμενη στόχευση ανηλίκων

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο 53χρονος έχει καταδικαστεί δύο φορές για αδικήματα που αφορούν σεξουαλική προσέγγιση ανηλίκων. Συγκεκριμένα:

• Μάρτιος 2025: Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου τον καταδίκασε σε 2 έτη φυλάκισης (με αναστολή) για προσέλκυση 13χρονου μέσω Instagram. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του ανηλίκου παρενέβη, προσποιήθηκε ότι ήταν ο ίδιος το παιδί και οργάνωσε επιχείρηση-παγίδα με την Ασφάλεια Ρόδου.

• Μάιος 2020: Καταδίκη σε 11 μήνες φυλάκιση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος και υποστήριξε ότι από το 2019 έχει «γυρίσει σελίδα». Δήλωσε ότι συμβιώνει με ενήλικη σύντροφο, έχει σταθερή εργασία και δεν έχει επαναλάβει καμία παραβατική συμπεριφορά. Ωστόσο, τα ευρήματα στο κινητό του δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι όροι αναζήτησης «russian boys 10yo», η συχνότητα των επισκέψεων σε ύποπτες ιστοσελίδες και το περιεχόμενο των αποθηκευμένων αρχείων, δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για την πρόθεσή του.

