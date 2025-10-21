Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι (20/10) στην Ρόδο, όταν οδηγός ΙΧ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά το ασημί αυτοκίνητο να περνά με κόκκινο φανάρι και να συγκρούεται με το δεύτερο όχημα, το οποίο είχε μόλις ξεκινήσει, αφότου είχε ανάψει πράσινο.

Ευτυχώς, η σύγκρουση δεν ήταν πλαγιομετωπική αλλά οπίσθια, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Όπως δήλωσε ο οδηγός του λεωφορείου στην ΕΡΤ:

«Αν το μαύρο όχημα είχε ξεκινήσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα είχαμε θύματα».

Πηγή: Ert News