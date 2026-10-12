Σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων της Ρόδου έχει προκαλέσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρωινές ώρες. Η εκδήλωση έντονων χαλαζοπτώσεων και βροχοπτώσεων δημιούργησε εκτεταμένες συγκεντρώσεις υδάτων στους δρόμους, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιαλυσού, στις γύρω συνοικίες, αλλά και στην έξοδο του αεροδρομίου.

Παράλληλα, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε για αρκετές ώρες τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και σε άλλες περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση.

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου τα νερά εισχώρησαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου, την ώρα που διεξάγονταν δίκες, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα χρόνια κτιριακά προβλήματα της υποδομής.

Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή λόγω της ολισθηρότητας και της περιορισμένης ορατότητας.