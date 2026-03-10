Ποινές κάθειρξης επέβαλε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε έναν 43χρονο (πρώην λιμενικό) και άλλον ένα άνδρα ξένης καταγωγής, ως εμπλεκόμενους σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 24 έτη και 6 μήνες (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο λιμενικό, καθώς επίσης και συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 2 μηνών (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο άνδρα ξένης καταγωγής, συγκατηγορούμενό του, ενώ έκρινε αθώο έναν 33χρονο επίσης ξένης καταγωγής.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες.

Οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν επίσης, οργανωμένη διαδικασία μεταφοράς και διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στο νησί της Ρόδου.

Ο 43χρονος Έλληνας, που καταδικάστηκε, αρνείται εξαρχής την όποια εμπλοκή στην υπόθεση και φυσικά ότι έχει λάβει έστω και ένα ευρώ από τον συγκεκριμένο άνδρα ξένης καταγωγής, ενώ είχε τονίσει ότι ο δεύτερος τον ενέπλεξε στην υπόθεση αυτή θέλοντας να τον εκδικηθεί.