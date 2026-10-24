Στην επιβολή ποινής φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου εις βάρος 61χρονης ιδιοκτήτριας και διευθύντριας βρεφονηπιακού σταθμού του νησιού.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για χωρίς δικαίωμα συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μετά τον εντοπισμό 10 καμερών ασφαλείας που κατέγραφαν διαδρόμους και αίθουσες όπου κινούνταν μικρά παιδιά.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί συναίνεσης των γονέων μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ η 61χρονη άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Η πρωτόδικη απόφαση και η άσκηση έφεσης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «δημοκρατική», το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου υιοθέτησε πλήρως το κατηγορητήριο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών, κρίνοντας ένοχη την 61χρονη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, την οποία ανέστειλε για τρία έτη, συνεκτιμώντας κατά τον καθορισμό της το λευκό ποινικό μητρώο της κατηγορουμένης, καθώς όπως δήλωσε η ίδια στην απολογία της δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, καθώς ο συνήγορός της, άσκησε αμέσως έφεση, παραπέμποντας τη συνολική εκδίκαση της υπόθεσης και της ποινής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Το χρονικό του ελέγχου και τα ευρήματα της αυτοψίας

Η διαπίστωση της λειτουργίας των καμερών προέκυψε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, γύρω στις 10:00, κατά τη διάρκεια αυτοψίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, υπό την παρουσία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε δυνάμει εισαγγελικής παραγγελίας της 20ής Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ξεχωριστής προκαταρκτικής εξέτασης για καταγγελίες γονέων σχετικά με τη μεταχείριση ανηλίκων.

Κατά την άφιξή τους, οι αρχές εντόπισαν εξωτερικές κάμερες και σχετική σήμανση, ωστόσο η είσοδος στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποκάλυψε ένα ευρύ δίκτυο καταγραφής. Συνολικά βρέθηκαν 10 κάμερες τοποθετημένες σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, με μοναδική εξαίρεση τις τουαλέτες, οι οποίες βιντεοσκοπούσαν διαδρόμους και αίθουσες διδασκαλίας. Στο γραφείο της 61χρονης λειτουργούσε οθόνη με ζωντανή αναμετάδοση της εικόνας όλων των σημείων.

Η ιδιοκτήτρια, η οποία προσήλθε κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από υπάλληλο, δήλωσε πως δεν διέθετε άδεια από την αρμόδια Αρχή επικαλούμενη άγνοια της υποχρέωσης αυτής. Παράλληλα, παρέδωσε υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που υπέγραφαν οι γονείς κατά την εγγραφή. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ότι η καταγραφή ανηλίκων σε τέτοιους χώρους απαγορεύεται και προχώρησαν στην κατάσχεση της μονάδας καταγραφικού από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, μιας ηλεκτρονικής συσκευής αποθήκευσης και του σχετικού εντύπου, συλλαμβάνοντας την 61χρονη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Οι ισχυρισμοί της κατηγορουμένης

Κατά την απολογία της, η 61χρονη υποστήριξε ότι το σύστημα εγκαταστάθηκε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και ότι οι γονείς ενημερώνονται εξαρχής, διατηρώντας το δικαίωμα να δουν το υλικό εντός 8 ημερών εφόσον προκύψει κάποιο περιστατικό. Υποστήριξε ότι μόνο η ίδια έχει πρόσβαση στις κάμερες και ότι δεν παρακολουθεί συνεχώς, αλλά ανατρέχει στο υλικό για τη διαλεύκανση συμβάντων μεταξύ των παιδιών.

Ανέφερε επίσης περίπτωση κατά την οποία ένα παιδί είχε δαγκώσει άλλο στο πρόσωπο και η προβολή του υλικού ζητήθηκε για την ενημέρωση παιδοψυχολόγου, καθώς και ανάλογο περιστατικό όπου ένα αγόρι δάγκωσε κορίτσι στο στήθος. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούσε τις κάμερες για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης καθηκόντων των εργαζομένων, επικαλούμενη περιστατικό όπου υπάλληλος είχε καταγράψει ψευδώς ότι τάισε παιδί ενώ το σνακ του ήταν άθικτο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στον σταθμό πραγματοποιούνται χρηματικές συναλλαγές τις οποίες επιθυμεί να επιβλέπει όταν απουσιάζει.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς περί άγνοιας νόμου ούτε θεώρησε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις νομιμοποιούσαν τη διαρκή καταγραφή. Το έντυπο που προσκομίστηκε περιλάμβανε γενική αναφορά στον κανονισμό GDPR για τη συλλογή, καταχώρηση και υπηρεσιακή διακίνηση δεδομένων προς τρίτους, όπως ιατρούς και γυμναστές, στοιχείο που κρίθηκε ανεπαρκές για τη βιντεοσκόπηση των παιδιών στις αίθουσες.

Σε εξέλιξη η ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα

Η καταδικαστική κρίση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου περιορίζεται αποκλειστικά στην παράνομη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Η αρχική προκαταρκτική εξέταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία εστιάζει στις καταγγελίες γονέων για τη συμπεριφορά και τη μεταχείριση των ανηλίκων εντός της δομής, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη χωρίς να έχει εξαχθεί ακόμη πόρισμα. Τα κατασχεθέντα αρχεία του καταγραφικού ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανεξάρτητης δικογραφίας.