Ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα σε κοσμηματοπωλείο στα Κολύμπια είχε γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου και η υπόθεση, περνά στη φάση της τακτικής ανάκρισης.

Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε χθες ποινική δίωξη για ληστεία τελεσθείσα εναντίον προσώπου με ιδιαίτερη σκληρότητα από κοινού.

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τους δύο προσεσημασμένους κατηγορούμενους.

Ο ένας, Ρουμάνος 45 ετών, συνελήφθη και χθες οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για το αδίκημα της απείθειας, ενώ παρουσιάστηκε ενώπιον του Ανακριτή για να λάβει προθεσμία και διορισμό συνηγόρου.

Ο δεύτερος, Ρουμάνος 53 ετών, διαφεύγει και καταζητείται, με εκκρεμή ερυθρά αγγελία που αφορά ανθρωποκτονία εκ προμελέτης από τα τέλη Απριλίου του 2025.

Το χτύπημα της 28ης Σεπτεμβρίου και ο τρόπος βίας

Το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 περί τις 20.40, σε χωματόδρομο αδιέξοδο κάθετο στην οδό Λονδίνου στα Κολύμπια, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά αιφνιδίασαν Έλληνα 56 ετών, ιδιοκτήτη του γειτονικού κοσμηματοπωλείου.

Ο παθών ακινητοποιήθηκε με λαβή στον λαιμό, δέχθηκε κατ’ επανάληψη χτυπήματα στο κεφάλι και φιμώθηκε για να μην καλέσει σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο ένας εισήλθε από την πίσω θύρα στο κατάστημα, ενώ ο άλλος έδεσε τον παθόντα με πλαστικά δεματικά.

Υπό απειλές για τη ζωή του απαιτούσαν πληροφορίες για το πού ήταν τα χρυσά.

Η ληστεία είχε διάρκεια 7 λεπτών της ώρας.

Ο παθών κατάφερε να ενεργοποιήσει σύστημα απελευθέρωσης καπνού εντός του καταστήματος και να διαφύγει προς την ταράτσα.

Οι δράστες αποχώρησαν με ταχύτητα. Η εκτίμηση του παθόντος για την αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ.

Ακολούθησε διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και νοσηλεία στη νευροχειρουργική κλινική, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση που τεκμηριώνει τις κακώσεις.

Πολυήμερη κατόπτευση και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Η έρευνα ανέδειξε προσεκτική προετοιμασία. Από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου οι ύποπτοι καταγράφονται σε βιντεοληπτικό υλικό να προσεγγίζουν καθημερινά την περιοχή λίγο πριν το κλείσιμο, να επιλέγουν σκοτεινό θαμνώδη χώρο απέναντι από το κατάστημα με οπτική επαφή προς το εσωτερικό, να παρακολουθούν συνήθειες και ωράρια και να αποχωρούν αμέσως μετά την αναχώρηση του ιδιοκτήτη.

Εντοπίστηκε επαναλαμβανόμενη χρήση δύο ηλεκτρικών πατινιών υψηλής ισχύος, επιλογή που προσφέρει ταχύτητα έως περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα και μεγάλη αυτονομία, μειώνοντας την πιθανότητα άμεσης ταυτοποίησης μέσω οχημάτων. Αποτυπώνεται επίσης χρήση μασκών πιθανώς σιλικόνης και γαντιών, ένδειξη επαγγελματισμού και προσπάθειας αποφυγής βιολογικών ιχνών.

Το λευκό βαν και η πρώτη καίρια ταύτιση

Στις 30 Οκτωβρίου εντοπίζεται στο κέντρο της Ρόδου λευκό φορτηγάκι τύπου βαν με ευδιάκριτες αυτοκόλλητες επιγραφές εταιρείας ενοικιάσεων. Από την ανάλυση προηγούμενων καταγραφών, η μορφολογία και τα διακριτικά του οχήματος συμπίπτουν με όχημα που είχε εμφανιστεί στις πιθανές διαδρομές προσέγγισης και διαφυγής.

Το βαν ανοίχτηκε με κλειδαρά και εξερευνήθηκε από κλιμάκιο Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο εσωτερικό βρέθηκαν δύο μαύρα ηλεκτρικά πατίνια και συμβόλαιο μίσθωσης με στοιχεία του Ρουμάνου 45 ετών, με διάρκεια από 8 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Το όχημα σφραγίστηκε ξανά και τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση λόγω επικείμενης λήξης ασφαλιστηρίου.

Ακτοπλοϊκά ίχνη και δρομολόγια που συνδέουν τόπο και χρόνο

Παράλληλες αιτήσεις προς ακτοπλοϊκή εταιρεία απέδωσαν στοιχεία για μετακινήσεις στα χρονικά ορόσημα της υπόθεσης. Διαπιστώθηκε άφιξη από Πειραιά στη Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου, μετακίνηση από Ρόδο προς Χάλκη στις 29 Σεπτεμβρίου και επιστροφή προς Πειραιά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Για το συγκεκριμένο βαν μάλιστα δεν εντοπίστηκε έκδοση εισιτηρίου από και προς τη Ρόδο, κάτι που τροφοδότησε ερωτήματα για τον ακριβή τρόπο διακίνησής του.

Η επιτήρηση, η διαφυγή μέσα στην κίνηση και η σύλληψη για απείθεια

Το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου άγνωστος άνδρας ξεκλείδωσε το βαν στο κέντρο της πόλης και κινήθηκε προς την επαρχιακή οδό Αρχίπολης Κολυμπίων. Σε απόμερο χωματόδρομο κοντά σε ρεματιά παρέμεινε λίγα λεπτά και επέστρεψε. Η επιτήρηση συνεχίστηκε, όμως κατά την είσοδο προς το κέντρο της Ρόδου χάθηκε μέσα στην αυξημένη κίνηση. Το ίδιο βράδυ το όχημα εντοπίστηκε ξανά στον λιμένα και τέθηκε πάλι υπό παρακολούθηση. Το μεσημέρι της 5ης Νοεμβρίου εμφανίστηκε εκ νέου άνδρας, ο οποίος δεν υπάκουσε σε αστυνομικές εντολές και ακινητοποιήθηκε. Πρόκειται για τον Ρουμάνο 45 ετών. Στην κατοχή του βρέθηκαν κλειδί εκκίνησης του βαν, δύο τηλεφωνικές συνδέσεις, μετρητά και κάρτα συναλλαγών διεθνούς τραπεζικού ιδρύματος με τελευταία ψηφία που ταυτίζονται με συναλλαγή καφέ σε κατάστημα στο Φαληράκι στις 25 Σεπτεμβρίου. Κατασχέθηκαν επίσης κλειδιά ενοικιαζόμενης κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πόλη της Ρόδου.

Το σκηνικό των ημερών πριν και μετά τη ληστεία

Τις ημέρες πριν την 28η Σεπτεμβρίου καταγράφονται κινήσεις δύο ανδρών σε εμπορικό κέντρο στο Φαληράκι με αυξημένο ενδιαφέρον για κοσμηματοπωλεία. Σε κατάστημα εστίασης της περιοχής πραγματοποιήθηκε πληρωμή με κάρτα που συσχετίζεται με τα στοιχεία που βρέθηκαν αργότερα στην κατοχή του 45χρονου. Στις 29 Σεπτεμβρίου καταγράφεται κίνηση προς το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας και αναχώρηση για Χάλκη. Η επομένη μέρα συνδέεται με διαδρομή πλοίου που κατέληξε στον Πειραιά, γεγονότα που η έρευνα επιχειρεί να δέσει με την αποτύπωση συσκευών και την ανάλυση παραστατικών μετακίνησης.

Η ρεματιά στα Κολύμπια και τα πειστήρια που επιβεβαιώνουν την προέλευση

Το πρωί της 6ης Νοεμβρίου αστυνομικοί ερεύνησαν εξονυχιστικά το απομονωμένο σημείο κοντά στη ρεματιά όπου είχε σταθμεύσει το βαν. Εντοπίστηκαν κουτιά κοσμημάτων, βάσεις επίδειξης και υλικά συσκευασίας που αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα ως προερχόμενα από το κατάστημά του.

Μαζί βρέθηκαν ρουχισμός, σάκοι και κουκούλες με προσωπεία. Παράλληλα, στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου οδηγούσαν τα κατασχεθέντα κλειδιά βρέθηκαν βαλίτσα με είδη ρουχισμού, σακίδιο και παραστατικά.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στον Πειραιά βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων.

Το ποινικό αποτύπωμα των προσώπων ενδιαφέροντος

Ο Ρουμάνος 45 ετών εμφανίζεται με βαρύ ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών, εκρηκτικών υλών, οπλοκατοχής και ένταξης σε εγκληματική ομάδα σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Η αποφυλάκισή του τον Ιούλιο του 2025 καταγράφεται στη δικογραφία ως πρόσφατο ορόσημο. Ο Ρουμάνος 53 ετών, που αναζητείται, φέρεται με εκτεταμένο ιστορικό καταδικών και κρατήσεων, ενώ εκκρεμεί εις βάρος του ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, παράνομη κατοχή και παραγωγή όπλων και εκρηκτικών. Η διεθνής αναζήτηση παραμένει σε εξέλιξη.

Το 2013 ως προάγγελος κινδύνου για τον ίδιο στόχο

Το ίδιο κοσμηματοπωλείο είχε γίνει στόχος και τον Σεπτέμβριο του 2013. Τότε ομάδα τεσσάρων ατόμων, με κουκούλες, έσπασε την πρόσοψη, μπήκε για λίγα λεπτά παρά τον συναγερμό και το σύστημα μαύρου καπνού και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Είχε χρησιμοποιηθεί αυτοκίνητο διαφυγής που εντοπίστηκε, χωρίς να προκύψουν κρίσιμες ταυτοποιήσεις από το υλικό ασφαλείας.

Η τωρινή υπόθεση δείχνει ποιοτική αναβάθμιση των μεθόδων με κατόπτευση ημερών, πατίνια υψηλών επιδόσεων και χρήση σκοτεινών παραδρόμων με άμεση πρόσβαση στην πλαϊνή είσοδο.

Το αστυνομικό παζλ που μένει να κλείσει

Αναζητείται ο Ρουμάνος 53 ετών και τυχόν συνεργοί που λειτούργησαν ως παρατηρητές ή υποστήριξη. Διερευνάται αν το χτύπημα στα Κολύμπια εντάσσεται σε ευρύτερη δράση που χαρτογραφεί κοσμηματοπωλεία σε τουριστικές ζώνες με κοινά επιχειρησιακά μοτίβα. Εξετάζονται ενοικιάσεις οχημάτων και κατοικιών, παραγγελίες εξοπλισμού, οικονομικές ροές μέσω καρτών και εμβασμάτων, καθώς και διαδρομές προς μικρά νησιά που διευκολύνουν χαμηλό προφίλ διαφυγής.

Πηγή:dimokratiki.gr

Επιμέλεια: Δ.Κ.