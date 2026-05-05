Η 53χρονη υπήκοος Αλβανίας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της 42χρονης οικιακής βοηθού στην Παστίδα της Ρόδου, οδηγείται στη φυλακή. Ο Α’ τακτικός Ανακριτής και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έκριναν ομόφωνα ότι πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Δημοκρατική, σε βάρος της έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Τι υποστήριξε

Στην απολογία της, η 53χρονη απέδωσε την πράξη της σε ψυχολογική πίεση, εξάρτηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως ανέφερε, στο επίμαχο διάστημα, βρισκόταν σε ένα περιβάλλον «έντονης πίεσης, φόβου και χειραγώγησης», στο οποίο εμπλέκονταν τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της Έντι, καθώς κι ένα τρίτο πρόσωπο, ονόματι Ρακίπ, με δραστηριότητες σχετιζόμενες με ναρκωτικές ουσίες. Ισχυρίστηκε ότι λάμβανε χρήματα τόσο από την παθούσα όσο και από τον Ρακίπ προκειμένου να μεταφέρει ή να προμηθεύεται ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό τους, ενώ σε περίπτωση άρνησής της δεχόταν απειλές ότι «θα της έκαναν ό,τι της είχαν κάνει και στα Χανιά». Όπως κατέθεσε, της αφαιρούσαν επανειλημμένα κινητό τηλέφωνο, ταυτότητα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, την κρατούσαν κλειδωμένη σε χώρο χωρίς τη θέλησή της και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ακόμη και μέσω διαδικτύου, σε καθεστώς που η ίδια χαρακτήρισε «ομηρίας».

Αναφέρθηκε επίσης σε στέρηση των απαραίτητων φαρμάκων της και σε χορήγηση ουσιών χωρίς τη συναίνεσή της. Όπως δήλωσε, πάσχει από διπολική διαταραχή και από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 τελούσε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, με μία ημέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική. Επικαλέστηκε προηγούμενα περιστατικά κακομεταχείρισης στα Χανιά, τα οποία επιβάρυναν, όπως υποστήριξε, την ήδη ευάλωτη ψυχική της κατάσταση.

Σχετικά με την ίδια την επίθεση, η 53χρονη ανέφερε ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και δεν είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών της, ενώ σε αυτή την κατάσταση προέβη στον τραυματισμό της παθούσας με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς να έχει επίγνωση ή μνήμη του συμβάντος. Τόνισε ότι μετά τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, ανέκτησε σταδιακά τη μνήμη της και όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, προσήλθε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.