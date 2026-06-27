Ρόδος: Πυρκαγιά στην περιοχή του Καλαμώνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Καλαμώνα, όπου αρχικά έγινε αντιληπτός πυκνός καπνός, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σε επιφυλακή τέθηκαν και εθελοντικές ομάδες, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Χρήστο Ευστρατίου, η πυρκαγιά καίει καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 2 έως 4 στρεμμάτων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, το μέτωπο βρίσκεται μέσα σε ρέμα, σε περιοχή με πυκνή καλαμιά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

«Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε. Είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους πυροσβέστες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς οι συνθήκες στο σημείο, δεν επιτρέπουν την εύκολη προσέγγιση των εστιών. «Η δυσκολία είναι ότι η φωτιά βρίσκεται μέσα στο ρέμα και στις καλαμιές, γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή», σημείωσε.

Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε γειτονικές εκτάσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών ή τραυματισμούς.