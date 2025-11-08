Μια 55χρονη Λευκορωσίδα καλείται τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για να απολογηθεί για σειρά κακουργηματικών πράξεων σχετικών με κακοποίηση ανηλίκων δίδυμων παιδιών.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, έχει οριστεί να εκδικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, συναφής υπόθεση με επίκεντρο τα ίδια παιδιά.

Η κλήση σε απολογία και το νομικό πλαίσιο

Η 55χρονη καλείται να αντικρούσει κατηγορίες για βιασμό σε βάρος ανηλίκου από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος, από δράστη με σχέσεις οικειότητας με το περιβάλλον του, καθώς και πορνογραφία ανηλίκων με παραγωγή και κατοχή υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων με άσκηση ή απειλή βίας σε παιδιά κάτω των δώδεκα ετών.

Το χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται, εκτείνεται από τον Απρίλιο του 2019, έως τις αρχές Ιουλίου του 2022.

Το ιστορικό των καταγγελιών

Περιγράφονται περιστατικά σε παραλία της Ρόδου και σε οικία όπου τα ανήλικα αδέλφια φέρονται να υπέστησαν προσβολές της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Περιγράφονται επίσης συμπεριφορές που τοποθετούνται στο ίδιο χρονικό διάστημα και αφορούν αφαίρεση ρούχων και προτροπή για χορό σε γυμνή κατάσταση, εξώθηση ανηλίκου να παρίσταται σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα χωρίς συμμετοχή, καθώς και προβολή βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Το υλικό αυτό, όπως καταγγέλθηκε, συνδέθηκε με πρόσωπο που είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια και στο οποίο είχαν εμπιστευθεί τα παιδιά, έστω και προσωρινά.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και η εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες

Κομβικό σημείο της δικογραφίας αποτελούν οι αντικρουόμενες καταθέσεις των ανηλίκων.

Σε προκαταρκτική ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε από ψυχολόγο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τα παιδιά περιέγραψαν συνθήκες κακοποίησης, περιλαμβανομένης σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να αποδίδεται στην κατηγορούμενη και σε άγνωστο άνδρα.

Στη συνέχεια, όμως, ενώπιον παιδοψυχολόγου κατά τη λήψη καταθέσεων στην αστυνομική προανάκριση, δεν επαναλήφθηκαν με την ίδια σαφήνεια αντίστοιχες περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης.

Σε νεότερες καταθέσεις, πάλι παρουσία ειδικού, τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν κυρίως για αυστηρότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, αφήνοντας αόριστες αναφορές σε θωπείες, χωρίς ωστόσο να συνθέτουν ευδιάκριτη και σταθερή αφήγηση για συγκεκριμένες πράξεις.

Σημειώνεται ότι ιατρικές εξετάσεις από το γαστρεντερολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου καθώς και ιατροδικαστική εκτίμηση δεν κατέδειξαν ευρήματα που να οδηγούν σε συμπέρασμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια

Η 55χρονη προσήλθε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου στις 29 Ιουλίου 2022 και το κινητό της τηλέφωνο κατασχέθηκε για εργαστηριακό έλεγχο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από τον έλεγχο, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν προέκυψε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Η υπερασπιστική θέση της κατηγορούμενης

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με την οικογένεια των διδύμων μέσω του συντρόφου της, ο οποίος είχε στενή επαφή με τους γονείς και θρησκευτικό δεσμό με το ένα παιδί. Επιμένει ότι από το 2018 και μετά εργαζόταν εντατικά στον τουριστικό κλάδο και δεν βρέθηκε ποτέ μόνη με τα παιδιά. Δηλώνει πρόθυμη να υποβληθεί σε ψυχιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις, ζητά αντιπαραθέσεις με μάρτυρες και αρνείται κατηγορηματικά κάθε αξιόποινη πράξη.

Για την υπεράσπισή της παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής, Βασίλης Μπέης και Στεφανία Μπέρδη.

Η υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου

Για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, έχει προσδιοριστεί δίκη με κατηγορίες που σχετίζονται με προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των διδύμων και γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών από κοινού, με άγνωστο συνεργό, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και κατάχρηση ανηλίκου μέσω προβολής πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε παιδί που είχε τεθεί υπό επιμέλεια ή επίβλεψη.

Για την υποστήριξη της κατηγορίας παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Κιουρτζής και Μύριαμ Τομαρά.

Η κοινωνική έρευνα και οι παιδοψυχιατρικές αξιολογήσεις

Σημαντικό βάρος φέρει η κοινωνική έρευνα που αρχικά πυροδοτήθηκε από ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και στη συνέχεια άνοιξε το πεδίο διερεύνησης και σε πιθανά σεξουαλικά αδικήματα. Η πρώτη ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη ανέδειξε καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ μεταγενέστερη παιδοψυχιατρική αποτίμηση δεν φέρεται να καταλήγει σε σαφή διάγνωση σεξουαλικής κακοποίησης αλλά εντοπίζει κακοποιητικές συμπεριφορές από το περιβάλλον.

Η απόκλιση αυτή στις επιστημονικές γνωματεύσεις επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας, της μεθοδολογίας και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ελήφθησαν οι μαρτυρίες των παιδιών.

Πηγή:dimokratiki.gr