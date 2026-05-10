Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα στα Δωδεκάνησα η μεγάλη τηλεπικοινωνιακή άσκηση με την κωδική ονομασία «ΚΕΡΒΕΡΟΣ», η οποία αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και των εθελοντικών οργανώσεων.

Στη δράση συμπράττουν η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου, τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και πλήθος εθελοντών, με στόχο τη βελτιστοποίηση του συντονισμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου, Μιχάλης Μπαλασκάς, υπογράμμισε τη σημασία της άσκησης για τον έλεγχο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων «επί του πεδίου» σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα, διασφαλίζοντας ότι η ροή πληροφοριών θα παραμείνει αδιάλειπτη ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Το σενάριο της άσκησης, που υλοποιείται για πρώτη φορά στη Ρόδο με επίκεντρο την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης, περιλαμβάνει τη συμμετοχή ραδιοερασιτεχνών από τη Ρόδο, την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τον ρόλο του συνδέσμου, μεταφέροντας κρίσιμες ενημερώσεις από το πεδίο προς το κέντρο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Για την επιτυχία του εγχειρήματος χρησιμοποιούνται επίγειες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις για τη διακίνηση μηνυμάτων, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και δορυφορικός ραδιοερασιτεχνικός σταθμός, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση απώλειας των επίγειων μέσων. Η άσκηση αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και δράσης, καλύπτοντας όχι μόνο τη Ρόδο αλλά και τα γύρω νησιά που ενδέχεται να επηρεαστούν από ένα αντίστοιχο φυσικό φαινόμενο.

Η ενεργός συμμετοχή του Δήμου και της Περιφέρειας εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των πληροφοριών, οι οποίες στη συνέχεια κοινοποιούνται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Στη διαδικασία παρίστανται ως παρατηρητές εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, αξιολογώντας τη λειτουργικότητα του νέου, ισχυρού δικτύου επικοινωνίας που έχει αναπτύξει ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επίσημων φορέων και οργανωμένων εθελοντικών ομάδων, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στην ακριτική περιοχή των Δωδεκανήσων.