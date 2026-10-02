Σε κρίσιμο στάδιο περνά η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη τον περασμένο Απρίλιο. Ο 45χρονος κατηγορείται ότι επιχείρησε να εκτρέψει σε γκρεμό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η 33χρονη εν διαστάσει σύζυγός του και το 3 ετών παιδί τους, ενώ λίγο αργότερα κατέληξε ο ίδιος με το όχημά του σε χαράδρα βάθους 60 μέτρων.

Το βαρύ κατηγορητήριο και τα επτά αδικήματα

Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ασκήθηκε ποινική δίωξη για επτά συνολικά αδικήματα. Η βαρύτερη κατηγορία αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, η οποία αποδίδεται στο πλαίσιο του νόμου 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία. Η ανα­φο­ρά «κατά συρ­ροή» απο­κτά ιδιαί­τε­ρο βάρος, αν λη­φθεί υπόψη ότι στο όχημα βρί­σκο­νταν τόσο η μη­τέ­ρα όσο και το παιδί.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης δύο τροχαία αδικήματα, αυτό της επικίνδυνης οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Στο πεδίο των αδικημάτων ενδοοικογενειακού χαρακτήρα, ο 45χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου, πράξεις που φέρεται να επαναλήφθηκαν σε βάθος χρόνου.

Η δικογραφία συμπληρώνεται με τις κατηγορίες της οπλοφορίας μαχαιριού, λόγω του πολυεργαλείου με λάμα 6,5 εκατοστών που βρέθηκε δίπλα του, και της προμήθειας ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση.

Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Η ανακρίτρια έκρινε απαραίτητη τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, διαπιστώνοντας την πιθανότητα ο κατηγορούμενος να βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, προκειμένου να αξιολογηθεί η ακριβής πνευματική του λειτουργία.

Τα ευρήματα της προκαταρκτικής εξέτασης περιλαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων, όπως μιας οδηγού της οποίας ο καθρέπτης υπέστη φθορά κατά το πρώτο επεισόδιο, καθώς και πραγματογνωμοσύνη από εκπαιδευτή σχολής οδηγών. Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας κλήθηκε να διακριβώσει αν η μεταγενέστερη πτώση του 45χρονου στη χαράδρα αποτελούσε πραγματική απόπειρα αυτοκτονίας, συνέπεια της κατάστασής του ή σκηνοθετημένη ενέργεια.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τα τραύματα στην κοιλιά, το στήθος και τον λαιμό του τα προκάλεσε ο ίδιος με το πολυεργαλείο και όχι η πτώση, ενώ υποστηρίζει πως είχε καταναλώσει σχεδόν ένα μπουκάλι κρασί και δύο χάπια συγκεκριμένου σκευάσματος.

Το χρονικό της εφιαλτικής νύχτας

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026, όταν η 33χρονη μετέβη στην οικία της μητέρας του 45χρονον για να παραλάβει το παιδί τους, βάσει της προσωρινής διαταγής επικοινωνίας. Ο 45χρονος επιβιβάστηκε στη θέση του συνοδηγού ζητώντας μεταφορά. Κατά τη διαδρομή δίπλα από απότομη πλαγιά, φέρεται να έστριψε βίαια το τιμόνι προς τον γκρεμό. Η άμεση αντίδραση της οδηγού απέτρεψε την εκτροπή, προκαλώντας μόνο σύγκρουση καθρεπτών με διερχόμενο όχημα.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να περάσει στο κάθισμα της οδηγού για να πατήσει το γκάζι, όμως η προσπάθεια ματαιώθηκε καθώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας του κινητήρα. Αφού η 33χρονη ακινητοποίησε το όχημα σε εσοχή και ακολούθως επέστρεψε τον 45χρονο στο σπίτι της μητέρας του, αποχώρησε παρά τις διαμαρτυρίες του.

Η πτώση στη χαράδρα και τα ευρήματα των αρχών

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο 45χρονος επιβιβάστηκε στο δικό του όχημα, κινήθηκε στον ίδιο δρόμο και εκτράπηκε στη χαράδρα βάθους 60 μέτρων. Στο σημείο εντοπίστηκε από αστυνομικούς τραυματισμένος στον λαιμό και τον θώρακα, ενώ δίπλα του βρέθηκε το πολυεργαλείο και εντός του οχήματος ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι λευκού οίνου και διασκορπισμένα χρήματα.

Καταγγελίες για βία και το ιστορικό της σχέσης

Η 33χρονη καταγγέλλει συστηματική και ακραία λεκτική βία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβίωσής τους, αναφέροντας παράλληλα περιστατικό όπου ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει ότι «θα γίνει μακελάρης».

Το ζευγάρι είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το 2022, ωστόσο η σχέση παρουσίασε σοβαρά προβλήματα μετά τη γέννηση του παιδιού, οδηγώντας στην απόφαση για οριστικό χωρισμό τα Χριστούγεννα του 2025. Οι διαπραγματεύσεις μέσω δικηγόρων για την επιμέλεια του ανηλίκου δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Την 33χρονη εκπροσωπεί η δικηγόρος Ασημένια Βεργή, ενώ την υπεράσπιση του 45χρονου έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Στέλιος Κιουρτζής και Ηλίας Ζωγραφίδης.

Πηγή: dimokratiki