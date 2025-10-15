Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τη Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, η μικρή Matilda, βρέθηκε αναίσθητο στον πυθμένα πισίνας, εντός ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Παρά τη συγκλονιστική κινητοποίηση γιατρών, διασωστών και ιατρικών υπηρεσιών, το παιδί παραμένει εγκεφαλικά νεκρό στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το χρονικό μιας ασύλληπτης τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:50 το πρωί, σε ξενοδοχείο, στη Λάρδο της Νότιας Ρόδου. Η μικρή Matilda, που βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της από το Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας που εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική αναφορά, το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι πρώτες βοήθειες του παρασχέθηκαν από Βρετανό γιατρό-επειγοντολόγο, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο και έπεσε στο νερό για να τη βγάλει. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και στις 12:30 το μεσημέρι η μικρή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο, ενώ όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, κ. Μιχάλης Σοκορέλος, η κατάσταση της υγείας της μικρής ήταν εξ αρχής «ασύμβατη με τη ζωή».

Η αεροδιακομιδή και η μάχη των γιατρών

Λίγες ώρες αργότερα, με εντολή του ΕΚΑΒ, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή της μικρής Matilda στην Κρήτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), συνοδευόμενο από τη μητέρα του και ομάδα ιατρών.

Εκεί, το παιδί υποβλήθηκε άμεσα σε αξονική τομογραφία, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε περιορισμένο τμήμα του εγκεφάλου. Ο νευροχειρουργός και διοικητής του νοσοκομείου κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου:

«Το παιδί έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Η αξονική έδειξε ελάχιστη δραστηριότητα σε τμήμα του εγκεφάλου. Προχωρήσαμε σε πολύωρη επέμβαση για την αποσυμφόρηση του εγκεφαλικού οιδήματος. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

Η φράση «Dum spiro spero – Όσο αναπνέω, ελπίζω», με την οποία έκλεισε τη δήλωσή του, έγινε σύμβολο της ελπίδας μέσα στη θλίψη.

Το βίντεο που αποκαλύπτει την τραγική αλήθεια

Αποφασιστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από την προκαταρκτική ανάλυση του βίντεο προκύπτει ότι το παιδί βρισκόταν για τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα στο νερό, αναποδογυρισμένο, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων λεπτών, η μικρή καλύπτεται από μια φουσκωτή κουλούρα, που επιπλέει πάνω της, καθιστώντας τη αόρατη στους ενήλικες και στους υπόλοιπους λουόμενους.

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξηγεί γιατί δεν έγινε αντιληπτό άμεσα το περιστατικό, αλλά εγείρει τεράστια ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και την επίβλεψη των ανηλίκων.

Οι πρώτες συλλήψεις και οι νομικές εξελίξεις

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία Νότιας Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων:

• Του 54χρονου υπευθύνου του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δηλωμένου ως «αρμόδιου υπευθύνου» κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

• Του 44χρονου θείου της μικρής, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είχε την ευθύνη της επίβλεψης του παιδιού τη μοιραία στιγμή.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας Ρόδου, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία, διέταξε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης.

Παράλληλα, υπόλογοι στην υπόθεση φέρονται ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και οι γονείς του παιδιού, 41 και 37 ετών.

Οι διώξεις

Εις βάρος του εκπροσώπου της ξενοδοχειακής εταιρείας και του διευθυντή ασκήθηκαν διώξεις για κακούργημα και για τους λοιπούς για πλημμέλημα.

Ειδικότερα διώκονται για έκθεση από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη και για βαριά σωματική βλάβη εξ’ αμελείας.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Οι θέσεις των δικηγόρων – «Δεν υπήρχε ευθύνη» λένε οι υπερασπιστές

Ο δικηγόρος του θείου, κ. Αντώνης Ζερβός, δήλωσε ότι ο εντολέας του «δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί», αμφισβητώντας την αποδοθείσα ευθύνη για έκθεση ανηλίκου.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του ξενοδόχου, κ. Μηνάς Τσέρκης, επεσήμανε ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για παρουσία ναυαγοσώστη, καθώς πρόκειται για «pool suite», δηλαδή μικρή πισίνα που εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τέτοιου τύπου πισίνες δεν απαιτείται υποχρεωτικά επιτήρηση ναυαγοσώστη, καθώς δεν θεωρούνται «κοινόχρηστοι χώροι» του ξενοδοχείου.

Το νομικό κενό και το ερώτημα της πρόληψης

Η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική παρουσία ναυαγοσώστη μόνο για πισίνες που χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό λουομένων, και όχι για μικρές ιδιωτικές ή ημι-ιδιωτικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν λίγα δωμάτια.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα διαθέτουν δεκάδες πισίνες χωρίς καμία επίβλεψη, αφήνοντας την ευθύνη αποκλειστικά στους πελάτες. Το νομικό αυτό πλαίσιο δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό προστασίας, ειδικά για μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να παρασυρθούν στη θάλασσα ή στο νερό μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η οικογένεια – Από τις διακοπές στο απόλυτο σκοτάδι

Η οικογένεια είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες μέρες πριν για ολιγοήμερες διακοπές. Ο πατέρας, είναι μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η μητέρα εργάζεται ως νοσηλεύτρια. Η μικρή Matilda ήταν το μοναδικό παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ ο θείος και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους, ούτε πώς βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Η οικογένεια παραμένει στο Ηράκλειο, δίπλα στη μικρή, σε κατάσταση συντριβής. Ο πατέρας δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το βρετανικό προξενείο.

Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Το τραγικό συμβάν στη Ρόδο έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τον πνιγμό ενός 5χρονου αγοριού από την Ινδία σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι Σαντορίνης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις διευθυντών και υπευθύνων, με βάση το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα («Έκθεση σε κίνδυνο»).

Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις τουριστικές εγκαταστάσεις της χώρας, αλλά και έλλειψη εκπαίδευσης και εποπτείας σε χώρους όπου κινούνται μικρά παιδιά.

Η κοινωνική διάσταση – Ο τουρισμός χωρίς όρια ασφαλείας

Η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Κρήτη και τα μεγάλα νησιά υποδέχονται κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Οι πισίνες θεωρούνται βασικό στοιχείο πολυτέλειας των ξενοδοχείων, όμως το τίμημα της χαλαρότητας αποδεικνύεται πολλές φορές τραγικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταγράφονται πάνω από 35 περιστατικά πνιγμών παιδιών σε πισίνες ή παράκτιες περιοχές, εκ των οποίων τα περισσότερα σχετίζονται με έλλειψη επιτήρησης και καθυστέρηση στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι ελπίδες λιγοστεύουν – Το βλέμμα στραμμένο στο ΠΑΓΝΗ

Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Οι γιατροί παρακολουθούν τις ζωτικές λειτουργίες και έχουν ενημερώσει την οικογένεια για την ανεπίστρεπτη εγκεφαλική βλάβη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, θέλοντας να δώσει «ζωή μέσα από τη ζωή που χάθηκε».

Η προανάκριση συνεχίζεται. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις ενώ το υλικό των καμερών αναμένεται να αποδειχθεί κρίσιμο.

Η υπόθεση της μικρής Matilda δεν είναι απλώς ένα τραγικό δυστύχημα. Είναι καθρέφτης ενός συστήματος που επιτρέπει τα «ατυχήματα» να γίνονται κανόνας και της ανθρώπινης αδράνειας να βαφτίζεται «σύμπτωση».

