Αποζημίωση 800 ευρώ για ηθική βλάβη, επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, σε υπάλληλο μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, μετά από καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος του, από τον προϊστάμενο του. Το περιστατικό συνέβη στις 20 Απριλίου 2024, όταν ο εργαζόμενος επισκέφθηκε εκτός ωραρίου το κατάστημα μαζί με τη σύντροφό του. Καθώς στεκόταν μπροστά στα ψυγεία με τα αλλαντικά, ο προϊστάμενός του τον προσέγγισε από πίσω, τον άγγιξε στα οπίσθια και έκανε με το δάχτυλο την κίνηση της «σιωπής», σύμφωνα με την αγωγή.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φέρεται να του ψιθύρισε στο αυτί: «Από πίσω έπιασα, από μπροστά επιτρέπεται»; Μάρτυρες του συμβάντος ήταν η σύντροφος του εργαζόμενου και ένας ακόμη συνάδελφός του. Ο ενάγων υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς είχε προηγηθεί, τον Φεβρουάριο του 2024, αποστολή υβριστικού και χυδαίου μηνύματος στο κινητό του, από τον ίδιο προϊστάμενο. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας Ρόδου, η οποία συνέταξε δελτίο εργατικής διαφοράς και προχώρησε σε αυστηρή σύσταση προς την εταιρεία για συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί πρόληψης της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Λίγο καιρό μετά, ο καταγγελλόμενος αποχώρησε από την εταιρεία με δική του πρωτοβουλία.

Ο εργαζόμενος κατέθεσε αγωγή, υπογραμμίζοντας την ψυχολογική ταπείνωση που υπέστη μπροστά σε ανθρώπους του στενού του κύκλου, καθώς και την άρνηση της εταιρείας να του χορηγήσει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που, όπως υποστήριξε, κατέγραφαν το σημείο του συμβάντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε σαφής προσβολή της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου και καταδίκασε τον πρώην προϊστάμενο στην καταβολή αποζημίωσης των 800 ευρώ, ποσό μικρότερο από αυτό που ζητήθηκε αλλά, σύμφωνα με τον ενάγοντα, με ιδιαίτερα συμβολική σημασία.