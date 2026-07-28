Στη σύλληψη ενός 51χρονου, ο οποίος καταζητείται σε διεθνές επίπεδο, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε έγγραφο της Interpol Ρωσίας.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές της χώρας του καταλογίζουν βαρύτατες κατηγορίες, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας, αλλά και σε συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και των συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για τη σύλληψη φυγόδικων που αναζητούνται από αλλοδαπές αρχές.

Ο 51χρονος οδηγείται πλέον στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, όπου θα δρομολογηθούν όλες οι θεσμοθετημένες διαδικασίες για την εκτέλεση του εντάλματος και την πιθανή έκδοσή του.