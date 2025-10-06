Ακόμη μία υπόθεση που σοκάρει την κοινή γνώμη και προκαλεί συναισθήματα αποτροπιασμού. Ένας 82χρονος παππούς οδηγείται στην φυλακή, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, με τις κατηγορίες του κατ’ εξακολούθηση βιασμού της οκτάχρονης εγγονής του. της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικη κάτω των 12 ετών, της κατάχρησης ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις και της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε ολοκληρώσει την απολογία του την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, αρνούμενος κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Μετά την απολογία του, προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να τεθεί υπό κράτηση ή σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021, όταν έγινε καταγγελία από την θεία του κοριτσιού, για την σεξουαλική κακοποίηση του τότε 8χρονου κοριτσιού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο παππούς είχε κληθεί να δώσει ανομωτί κατάθεση, την οποία και τότε είχε συνοδεύσει με πλήρη άρνηση των κατηγοριών.