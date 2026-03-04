Στη φυλακή μεταφέρονται οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή, 1 Μαρτίου, μετά από καταδίωξη του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου.

Οι δύο διακινητές, χρησιμοποιώντας ταχύπλοο σκάφος, μετέφεραν από τα παράλια της Τουρκίας και αποβίβασαν στη Ρόδο 58 μετανάστες, ανάμεσα τους και 23 ανήλικα παιδιά.

Οι ίδιοι, ηλικίας 25 και 28 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι χειριστές του σκάφους από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταδίωξη που ακολούθησε από στελέχη περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία.