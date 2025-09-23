Έξι Έλληνες και έντεκα αλλοδαποί, κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε οργανωμένο σχήμα, που φέρεται να εξασφάλιζε άδειες διαμονής με εικονικά σύμφωνα συμβίωσης και γάμους. Η πολύκροτη υπόθεση που αφορά κύκλωμα εικονικών γάμων και συμφώνων συμβίωσης, με στόχο την παράνομη εξασφάλιση αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς, αναβλήθηκε και θα εκδικαστεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 από το Β’ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου, λόγω ειδικής δωσιδικίας μίας εκ των κατηγορουμένων. Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν 17 κατηγορούμενοι, 11 αλλοδαποί και 6 Έλληνες, οι οποίοι φέρονται ότι από το 2019 είχαν συγκροτήσει δίκτυο που δρούσε συστηματικά στη Ρόδο. Η δράση τους αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι μεθόδευαν εικονικά σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ αλλοδαπών κυρίως Αιγυπτίων, που εργάζονταν σε αλιευτικά σκάφη και Ελληνίδων που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Οι τελευταίες δελεάζονταν με μικρά χρηματικά ποσά, τα οποία δίνονταν σε δύο δόσεις: κατά την υπογραφή του συμφώνου και κατά τη συνέντευξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όπου εξεταζόταν η νομιμότητα των δικαιολογητικών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι αλλοδαποί αποκτούσαν τη δυνατότητα να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα δικαίωμα εργασίας και πρόσβαση σε κρατικά επιδόματα.

Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον έξι εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, ενώ πέντε αιτήσεις Αιγυπτίων αλιεργατών απορρίφθηκαν ως μη νόμιμες.

Τέσσερις από τις Ελληνίδες κατηγορούμενες, ομολόγησαν ότι συμμετείχαν στους εικονικούς γάμους, περιγράφοντας τον τρόπο αμοιβής τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και κατηγορίες για μεσολάβηση και διερμηνεία σε συμβολαιογραφικές πράξεις, από Ρουμάνο υπήκοο.