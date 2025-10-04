Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει τη 13η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από αναβολές, ο εφημέριος που κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, μετά από καταγγελία αλλοδαπού τουρίστα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατική, η υπόθεση ξεκίνησε όταν εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ένας 30χρονος Εσθονός, που κατοικεί στη Φινλανδία και μένει προσωρινά στο Φαληράκι, υποβάλλοντας μήνυση εις βάρος του εφημέριου του μοναστηριού, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Ο νεαρός άνδρας κατέθεσε πως μαζί με μία φίλη του επισκέφθηκαν τη Μονή. Εκεί αγόρασε έναν σταυρό τον οποίο ξέχασε και επέστρεψε την επόμενη ημέρα για να τον παραλάβει, αφού τον ενημέρωσε ο εφημέριος με γραπτό μήνυμα στο κινητό.

Εκεί ο εφημέριος, όπως διατείνεται, του πρότεινε να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο που προορίζεται για τους επισκέπτες, προκειμένου να του κάνει ένα δώρο. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο όπως ισχυρίζεται ο τουρίστας, ο εφημέριος του ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι του, το εσώρουχό του και να βγάλει την μπλούζα του για να τον αλείψει με λάδι.

Τότε ο τουρίστας απόρησε αν αυτό είναι μία συνήθης διαδικασία στην Ελλάδα και ο καταγγελλόμενος τον διαβεβαίωσε πως είναι.

Στη συνέχεια όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, ο εφημέριος του άλειψε τα γεννητικά του όργανα με το λάδι γεγονός που τον έφερε σε αμηχανία, χωρίς όμως να του ζητήσει να σταματήσει λόγω της εμπιστοσύνης που του ενέπνευσε.

Μετά από το περιστατικό ο τουρίστας όπως υποστηρίζει, αποφάσισε να προσφύγει στις Αρχές για να διαπιστώσει αν όντως αυτά που του είπε ο εφημέριος ισχύουν.

Από τη δική του πλευρά ο εφημέριος αναφέρει πως ο νεαρός τουρίστας επισκέφθηκε τη Μονή συνοδευόμενος από τη φίλη του και εξέφρασε ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία, δηλώνοντας μάλιστα την επιθυμία να γίνει νονός. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο ιερέας τον οδήγησε στο Ιερό και, στο πλαίσιο «ευλογίας», τον σταύρωσε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας στο μέτωπο, στα χέρια, στην πλάτη και στο στήθος.

Τότε, όπως υποστηρίζει ο εφημέριος, παρατήρησε εμφανή κόκκινα σημάδια στο σώμα του επισκέπτη, τα οποία θεώρησε πως πρόκειται για εκζέματα. Οι δύο άνδρες φωτογραφήθηκαν, αντάλλαξαν τηλέφωνα και αποχαιρετήθηκαν, ενώ ο τουρίστας ξέχασε έναν σταυρό που είχε αγοράσει. Ο εφημέριος τον ενημέρωσε, και ο 30χρονος απάντησε πως θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα, καθώς επιθυμούσε να συνεχίσουν τη συζήτησή τους.

Ο εφημέριος υποστηρίζει ότι έκτοτε δεν είχε ενημέρωση για τις εξελίξεις και ότι, στο μεταξύ, είχε αγοράσει δώρα για τη φίλη του 30χρονου και κεραλοιφή για τα εκζέματα, χωρίς όμως να καταφέρει να τους συναντήσει ξανά.