Ημερομηνία έχει πλέον η νέα δικαστική πράξη μιας υπόθεσης που απασχολεί τη Δικαιοσύνη από τον Ιούνιο του 2022. Η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου προσδιόρισε τη δίκη για τη δολοφονία του ηλικιωμένου κ. Καριώτη στις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω.

Ο φάκελος που φτάνει στο ακροατήριο έχει ιδιαίτερο βάρος. Δεν είναι μόνο η ίδια η πράξη και η εικόνα που αντίκρισαν όσοι μπήκαν πρώτοι στο σπίτι, αλλά οι δικονομικές διακλαδώσεις, τα τεχνικά ευρήματα, οι αντικρουόμενες εκδοχές και μια πρωτόδικη καταδίκη σε ισόβια που έχει ήδη προηγηθεί για ένα από τα πρόσωπα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», στο εδώλιο θα βρεθούν δύο κατηγορούμενοι με εντελώς διαφορετική θέση στο κατηγορητήριο και διαφορετική ποινική διαδρομή μέχρι σήμερα.

Οι διαφορετικές κατηγορίες

Ο πρώτος κατηγορούμενος, 41 ετών, παραπέμπεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για ληστεία κατά συναυτουργία με ιδιαίτερη σκληρότητα. Ο δεύτερος, 42 ετών, γιος του κ. Καριώτη, δικάζεται σε αυτό το στάδιο μόνο για τη ληστεία. Για την ανθρωποκτονία έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη, την οποία εκτίει από τις 13 Μαΐου 2024.

Η διαφορά αυτή δεν είναι δευτερεύουσα, καθώς δείχνει πώς η υπόθεση έχει διασπαστεί τόσο ως προς τους δικαστικούς σχηματισμούς όσο και ως προς το αντικείμενο. Το ένα σκέλος είναι η νέα δίκη που ορίστηκε για τον Νοέμβριο, ενώ το άλλο αφορά στην ανθρωποκτονία για την οποία ο 42χρονος έχει κριθεί ήδη σε πρώτο βαθμό, με την έφεσή του να παραμένει σε αναμονή εν όψει νεότερων στοιχείων και συνολικής επανεκτίμησης.

Με εκκρεμότητες ανοιχτές σε διαφορετικά επίπεδα δικαιοδοσίας, ο προσδιορισμός της δικασίμου αποκτά χαρακτήρα ορόσημου. Η υπόθεση έχει πλέον συγκεκριμένο «ραντεβού» στο ακροατήριο, την ώρα που στο υπόβαθρο εξακολουθούν να επενεργούν οι προηγούμενες κρίσεις και οι διασυνδέσεις με άλλο αποδεικτικό υλικό.

Τα ευρήματα στη σκηνή του εγκλήματος

Η ανασύνθεση της υπόθεσης περνά αναπόφευκτα από τη σκηνή του εγκλήματος. Το σώμα του ηλικιωμένου εντοπίστηκε πρηνηδόν στο κέντρο του δωματίου, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα με μαύρο κορδόνι. Στον τράχηλο διακρίνονταν εντυπώματα περίδεσης με μορφή περγαμηνοειδών λωρίδων, εντονότερα στο πίσω μέρος και με συνοδές εκχυμώσεις, εικόνα συμβατή με περίσφιγξη. Κάτω από το πρόσωπο είχε τοποθετηθεί πετσέτα νοτισμένη με αίμα.

Στις 12:29 το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέγραψε κυάνωση και απουσία σφυγμού, ειδοποιώντας την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο, ενώ αναμενόταν συνεργείο εξερεύνησης και ιατροδικαστής, με τη συνολική εντύπωση να παραπέμπει σε σκληρή καταστολή και θάνατο από ασφυξία.

Ο χρόνος τέλεσης των πράξεων τοποθετείται από το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου 2022 έως τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουνίου 2022. Από την οικία αφαιρέθηκαν περίπου 34.000 ευρώ και ένα πουγκί με χρυσές λίρες. Στο νέο βούλευμα, η εισαγγελική θεώρηση κάνει λόγο για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ευάλωτου ηλικιωμένου, με περιγραφή έντονου πόνου και τρόμου που κράτησαν μέχρι τον βασανιστικό του θάνατο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες αιφνιδίασαν τον ηλικιωμένο, τον ακινητοποίησαν, του έφραξαν το στόμα και τη μύτη με ύφασμα, του έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα και περιέσφιξαν τον τράχηλό του με σχοινί, προκαλώντας ασφυκτικό θάνατο πριν τραπούν σε φυγή με τα χρήματα.

Το κρίσιμο γενετικό υλικό

Ξεχωριστή θέση στην αξιολόγηση έχουν στοιχεία που εκτιμήθηκαν ως αποτύπωμα σκηνοθεσίας. Οι δεσμοί είχαν γίνει με κορδόνι αρβύλας, εφαρμοσμένο πρόχειρα, και ο βρόχος ήταν περασμένος χαλαρά 3 έως 4 φορές. Η εικόνα αυτή αξιολογήθηκε ως κακό «στήσιμο» σκηνής ληστείας, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τα ιατροδικαστικά σημεία του ασφυκτικού θανάτου. Στον χώρο βρέθηκε επίσης μια κίτρινη τσάντα μάρκας POLO, η οποία φέρεται να ανήκε στον 42χρονο, τοποθετημένη πάνω σε καταψύκτη δίπλα σε πετσέτα με αίμα, καθώς και τεχνητή παρεμπόδιση πόρτας με κοντάρι.

Κομβικό ρόλο στο αποδεικτικό υλικό έχουν τα εργαστηριακά ευρήματα από δείγματα στον βρόχο περίδεσης και την αιματοβαμμένη πετσέτα. Γενετικό υλικό του 41χρονου εντοπίστηκε σε τρία δείγματα, εύρημα που καταγράφεται ως σημείο καμπής, αφού τον συνδέει φυσικά με τον μηχανισμό του θανάτου και με τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν.

Η μεταγενέστερη ισχυρισμοί του 41χρονου ότι παρενέβη αφού είχε ήδη επέλθει ο θάνατος κρίθηκαν ανακριβείς, καθώς διατυπώθηκαν μόνο μετά την ταυτοποίηση των δειγμάτων, με την εισαγγελική εκτίμηση να θεωρεί την εκδοχή αυτή ασύμβατη με το υπόλοιπο υλικό.

Τα επιβαρυντικά στοιχεία για τον γιο του θύματος

Για τον 42χρονο, το βούλευμα στηρίζει τη συμμετοχή του στη ληστεία σε ένα σύνολο ευρημάτων που κρίνεται συνεκτικό. Ο γεωγραφικός εντοπισμός του κινητού του τηλεφώνου τον φέρνει επανειλημμένα κοντά, αλλά και μέσα στην αυλή και την οικία του πατέρα του, σε ώρες που δεν δικαιολογείται η παρουσία του, ιδίως τα ξημερώματα της 13ης και 14ης Ιουνίου 2022.

Συνάδελφοί του κατέθεσαν για συνομιλία του με το θύμα το πρωί της 14ης Ιουνίου 2022 μέσα στην καμπίνα απορριμματοφόρου. Η συνομιλία αυτή δεν ανιχνεύθηκε στην άρση του απορρήτου και εκτιμήθηκε ως ανεπιτυχής απόπειρα δημιουργίας ψευδούς αποτυπώματος. Στο βούλευμα επισημαίνονται επίσης προσπάθειες επηρεασμού μαρτύρων και αντιφάσεις ως προς τον χρόνο και τον τρόπο παρουσίας του στον χώρο.

Το ηχητικό από τις φυλακές

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ο 41χρονος, στο πλαίσιο άλλης δίκης, δήλωσε δημόσια ότι εκείνος διέπραξε τον φόνο και ότι ο 42χρονος δεν έχει καμία σχέση, υποστηρίζοντας ότι η ανθρωποκτονία ήταν αποκλειστικά δική του πράξη. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η δήλωση αυτή θα αξιολογηθεί ελεύθερα από τα δικαστήρια, χωρίς στο παρόν στάδιο να επηρεάζει τις αποφάσεις παραπομπής ή την πρωτόδικη καταδίκη του 42χρονου.

Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 6 Δεκεμβρίου 2025, δημοσιοποιήθηκε ηχητική συνομιλία μέσα από τις φυλακές, στην οποία ο 41χρονος ακούγεται να μιλά για χρήματα που του προσφέρθηκαν προκειμένου να ομολογήσει, εγείροντας υποψίες για δωροδοκία, εκφοβισμό και απειλές. Το περιεχόμενο και η γνησιότητα του ηχητικού αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της αποδεικτικής διαδικασίας.

Το πλήρες χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 2022, όταν ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Το 2023 συνελήφθη ο 42χρονος γιος του, ο οποίος τον επόμενο χρόνο καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη, εκτίοντας την ποινή του από τις 13 Μαΐου 2024.

Στις 7 Ιουνίου 2025 συνελήφθη ο 41χρονος για την ίδια υπόθεση, ενώ στις 25 Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα. Ακολούθησαν η δημόσια ανάληψη ευθύνης στις 2 Δεκεμβρίου 2025 και η αποκαλύψη του ηχητικού στις 6 Δεκεμβρίου 2025.

Η αυλαία της νέας αυτής πράξης θα ανοίξει στις 2 Νοεμβρίου 2026 ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστήρίου της Κω, με συνηγόρους υπεράσπισης τους κ.κ. Δημήτριο Αλέξιο Δημητριάδη για τον 41χρονο και Δήμο Μουτάφη για τον 42χρονο.