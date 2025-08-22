Στη Ρόδο, συνελήφθη χθες ένας 49χρονος άντρας για καλλιέργεια κάνναβης και κατοχή ψυχοτρόπων φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, σε μια οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ιαλυσό.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στο σπίτι του 49χρονου, βρέθηκαν συνολικά επτά φυτά κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρων στον κήπο του, ενώ στο εσωτερικό της οικίας του, εντοπίστηκαν 12,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, και οκτώ δισκία του ψυχοτρόπου φαρμάκου «Tavor», το οποίο χορηγείται χωρίς συνταγή.

Η υπόθεση άρχισε να εξιχνιάζεται έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, για καλλιέργεια κάνναβης στην περιοχή, οι οποίες διασταυρώθηκαν και οδήγησαν στην οργάνωση επιχείρησης με τη συμμετοχή δικαστικού λειτουργού.

Ο κατηγορούμενος, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων.