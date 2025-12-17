Συνελήφθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ένας 22χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε στον δράστη βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-Κοκαΐνη συνολικού βάρους -15,2- γραμμαρίων, σε -4- συσκευασίες έτοιμη προς διακίνηση

-Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -33,5- γραμμαρίων

Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr