Στη σύλληψη ενός 24χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν χθες, 26 Αυγούστου 2026, στη Ρόδο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών και έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες.

Κατά την διάρκεια στοχευμένης έρευνας στην κατοικία του 24χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη συνολικού βάρους ενός κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 16,6 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 14.900 ευρώ, 100 λίρες Αγγλίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.