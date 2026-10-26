Ένας 36χρονος Νορβηγός συνελήφθη στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του ότι τη βίασε στον χώρο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 33χρονης γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές Αρχές, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 36χρονο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Ο Νορβηγός κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.