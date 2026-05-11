Με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος 21χρονης με καταγωγή από την Αυστρία συνελήφθη ένας 36χρονος Έλληνας, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής κοπέλας, η οποία μάλιστα είναι συνάδελφoς του 36χρονου στην ίδια επιχείρηση, η πράξη φαίνεται να τελέσθηκε το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου, στις 04:00 τα ξημερώματα.

Το πρωί της Κυριακής (10/05) η 21χρονη προέβη σε καταγγελία σε βάρος του άνδρα για βιασμό, με αποτέλεσμα βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας ο φερόμενος ως δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

