Σημαντική επιτυχία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών κατέγραψαν οι αστυνομικές Αρχές στη Ρόδο, συλλαμβάνοντας έναν 59χρονο ξένης καταγωγής, που μετέφερε πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης.

Ο δράστης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, αμέσως μόλις αποβιβάστηκε στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ ακολούθησαν έρευνες στο κατάλυμα και την κατοικία του όπου βρέθηκε επιπλέον ποσότητα και ζυγαριά ακριβείας.

Το «μπλόκο» στο λιμάνι και ο έλεγχος στο ταξί

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο, αμέσως μετά την άφιξή του στο λιμάνι της Ρόδου, με επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά.

Ο άνδρας επιβιβάστηκε σε ταξί, όπου και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μια πρώτη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 1.207 γραμμαρίων.

Ευρήματα στο κατάλυμα και συνολική ποσότητα

Οι έρευνες των Αρχών δεν σταμάτησαν εκεί. Σε εφόδους που ακολούθησαν στο προσωρινό κατάλυμα διαμονής του, αλλά και στην κατοικία του, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επιπλέον 121 γραμμάρια κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Συνολικά, η ποσότητα της κατασχεθείσας κοκαΐνης ξεπερνά τα 1.328 γραμμάρια.

Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.