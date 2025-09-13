Η υπόθεση ενός 64χρονου κατοίκου Ρόδου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα γενετήσιων πράξεων με ανήλικες κάτω των 12 ετών, οδηγείται πλέον στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου με το βούλευμά του έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του σε δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας Εφετείου Δωδεκανήσου.

Ο 64χρονος, φέρεται ειδικότερα στο διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 έως τις αρχές του 2022, να προσέγγισε μια 10χρονη μαθήτρια και τις φίλες της στην αυλή του σχολείου τους, στην περιοχή Ανάληψη της Ρόδου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να τους προσέφερε χρήματα, αρχικά 15 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερα, με σκοπό να τον ακολουθήσουν με το αυτοκίνητό του σε απομονωμένη περιοχή στα Κοσκινού, όπου σύμφωνα με τις καταθέσεις, σκόπευε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις, αγγίζοντας τα γεννητικά τους όργανα.

Οι ανήλικες δεν ενέδωσαν στις προτάσεις του, γεγονός που εμπόδισε την ολοκλήρωση της πράξης.

Ωστόσο, κρίθηκε ότι υπήρξε σαφής αρχή εκτέλεσης του αδικήματος, γεγονός που καθιστά τον κατηγορούμενο υπαίτιο για απόπειρα τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο έναντι ανταλλάγματος.

Η κατάθεση της ανήλικης

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε η κατάθεση της ανήλικης ενώπιον ανακριτικών αρχών και παρουσία παιδοψυχολόγου.

Η 10χρονη περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο που την πλησίασε ο κατηγορούμενος, σημειώνοντας ότι προσπάθησε να την παρασύρει με χρηματικά ποσά και με την υπόσχεση επίσκεψης στο σπίτι του, το οποίο χαρακτήρισε «μουσείο».

Η ίδια κατέθεσε ότι, αν και δεν υπήρξε φυσική επαφή, ο κατηγορούμενος διατύπωσε ξεκάθαρες ανήθικες προθέσεις.

Η μικρή υποστήριξε ότι αρνήθηκε κατηγορηματικά τα χρήματα που της προσέφερε και μάλιστα, όταν της άφησε χαρτονόμισμα των 15 ευρώ, εκείνη το επέστρεψε τοποθετώντας το στο σακίδιό του χωρίς να το καταλάβει.

Οι μαρτυρίες του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Πέραν της κατάθεσης της ανήλικης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι μαρτυρίες μελών του οικογενειακού και κοινωνικού της περιβάλλοντος.

Ο θείος της μικρής κατέθεσε ότι είχε δει τον κατηγορούμενο να περιφέρεται γύρω από το σχολείο της και του ζήτησε να απομακρυνθεί, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη συμπεριφορά του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι γνώριζε από παλαιότερα, φήμες που τον εμφάνιζαν ως άτομο με προβληματικό παρελθόν και υπόνοιες παιδοφιλίας.

Επίσης, αναφορές γειτόνων και άλλων γνωστών, επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος σύχναζε σε χώρους με παιδιά, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου

Ο 64χρονος στην απολογία του, παρουσία της συνηγόρου του κ. Ματούλας Παπαβεργή, αρνήθηκε κάθε κατηγορία, επιμένοντας ότι οι επαφές του με την οικογένεια της ανήλικης ήταν αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα και ότι οι οικονομικές ενισχύσεις που παρείχε, αφορούσαν χαρτζιλίκια για γιορτές ή γενέθλια.

Υποστήριξε ότι δεν έκανε ποτέ ανήθικες προτάσεις και ότι η υπόθεση προέκυψε από παρερμηνείες, φήμες και κοινωνικές προκαταλήψεις.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα εκδικητικών διαθέσεων συγγενικών προσώπων της ανήλικης, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησαν να τον εμπλέξουν επειδή αρνήθηκε να τους δανείσει χρήματα.

Ωστόσο, το Συμβούλιο απέρριψε τους ισχυρισμούς του, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε καμία απόδειξη που να στηρίζει αυτό το επιχείρημα.

Η κοινωνική έρευνα για την οικογένεια της ανήλικης

Παράλληλα, η υπόθεση ανέδειξε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια της ανήλικης.

Σύμφωνα με κοινωνική έρευνα που διενεργήθηκε, η μητέρα χαρακτηρίζεται ως γυναίκα χαμηλών τόνων, που αγαπά τα παιδιά της και προσπαθεί να τα φροντίσει, ωστόσο δυσκολεύεται να επιβάλει κανόνες και όρια, ιδίως στην πρωτότοκη κόρη.

Ο πατέρας, χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, έχει παρουσιάσει προβλήματα εθισμού και ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η έρευνα κατέγραψε ότι, παρά τα προβλήματα, η ευρύτερη οικογένεια, γιαγιάδες και θείοι, στηρίζουν ουσιαστικά τα παιδιά.

Εντούτοις, οι αρχές επισημαίνουν ότι η πρωτότοκη κόρη χρειάζεται ειδική καθοδήγηση και στήριξη, ώστε να αποφευχθούν παραβατικές συμπεριφορές.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος, αλλά υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Το Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της απαγόρευσης προσέγγισης σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι, όπως σχολεία και παιδικές χαρές.

Τα μέτρα αυτά κρίθηκαν απολύτως αναγκαία, τόσο για την εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο όσο και για την αποτροπή νέων κινδύνων για ανήλικους.

Πηγή Δημοκρατική