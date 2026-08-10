Στη σύλληψη ενός 73χρονου, προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο, προχώρησαν αστυνομικοί μετά τον εντοπισμό τριών ανηλίκων που φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε χώρο παραλίας μπροστά από την επιχείρηση, όπου το κατάστημα διαχειρίζεται τραπέζια, εντοπίστηκαν δύο 16χρονοι που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε και δεύτερο σχετικό περιστατικό. Πατέρας ανήλικης κατήγγειλε στις Αρχές ότι χρειάστηκε να μεταφέρει την κόρη του στο Νοσοκομείο Ρόδου με συμπτώματα οξείας μέθης, ενώ προηγουμένως η ανήλικη φέρεται να είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 73χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε την προσωρινή ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.