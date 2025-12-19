Το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου αποφάσισε την έκδοση ενός 26χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Ρόδο. Η απόφαση αυτή κλείνει μια εκκρεμότητα πολλών μηνών και καθορίζει την τελική διευθέτηση της υπόθεσης. Η ελληνική δικαιοσύνη, εξετάζοντας τα στοιχεία που της παρέχουν οι τουρκικές Αρχές συναρτήσει της διαδικασίας που ακολουθήθηκε μέσω της INTERPO, αποφάσισε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράδοση του.

Ο 26χρονος αντιτάχθηκε στην έκδοση και ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, υποστηρίζοντας ότι η δίωξή του έχει πολιτικά κίνητρα. Επικαλέστηκε μια προηγούμενη καταδίκη του για υπόθεση που συνδέεται με «τρομοκρατική οργάνωση», καθώς και τον κίνδυνο παραβίασης της αρχής της ειδικότητας και της πιθανής απάνθρωπης μεταχείρισης του στην Τουρκία.

Η σύλληψη και το κατηγορητήριο

Ο 26χρονος συνελήφθη στις 8 Δεκεμβρίου 2025 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ρόδου, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του αιτήματος έκδοσης. Οι τουρκικές Αρχές τον κατηγορούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, η οποία φέρεται να συνέβη στην παραθαλάσσια περιοχή της Μούγλας και περιλάμβανε χρήση πυροβόλου όπλου και τραυματισμούς.

Η Τουρκία έχει επιβάλει στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 8 ετών, 5 μηνών και 7 ημερών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ώριμης ποινικής εκκρεμότητας και ενεργοποιεί την αρχή της διπλής ποινικοποίησης στο ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών

Η υπόθεση εισήχθη στο Συμβούλιο Εφετών με κεντρικό ζήτημα τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα της έκδοσης. Προηγήθηκε διάταξη κράτησης του 26χρονου, με τον Εισαγγελέα Εφετών να επικαλείται τον αυξημένο κίνδυνο φυγής και τη βαρύτητα της πράξης του.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου και η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση του 26χρονου, μέσω της συνηγόρου του, κατέθεσε υπόμνημα που επαναλαμβάνει ότι ο κατηγορούμενος είναι πολιτικός αντίπαλος του τουρκικού καθεστώτος, ότι έχει συμμετάσχει σε ειρηνικές διαμαρτυρίες και έχει υποστεί κακομεταχείριση λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων. Επιπλέον, ο 26χρονος έχει αιτηθεί διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024 και έχει συμμετάσχει σε συνεντεύξεις με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές το 2025.

Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι η πραγματική εκκρεμότητα στην Τουρκία αφορά μια καταδίκη που συνδέεται με «τρομοκρατική οργάνωση», ενώ η απόπειρα έκδοσης βασίζεται σε μια «ψευδεπίγραφη» κατηγορία για κοινό ποινικό αδίκημα, προκειμένου να παρακαμφθεί η απαγόρευση έκδοσης για πολιτικά αδικήματα. Επίσης, επικαλείται τον κίνδυνο παραβίασης των άρθρων 3, 5 και 6 της ΕΣΔΑ, αναφέροντας πιθανότητα απάνθρωπης μεταχείρισης και απουσίας δίκαιης δίκης στην Τουρκία.

Πηγή: Δημοκρατική