Μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, συνελήφθησαν ένας 25χρονος και ένας 40χρονος ξένης καταγωγής, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν περισσότερα από δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δύο άνδρες είχαν στήσει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση με «αποθήκη» και όχημα διανομής, και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι έφοδοι της Δίωξης και τα ευρήματα

Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε όταν στοχευμένες πληροφορίες έφτασαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Αφού αξιολογήθηκαν με προσοχή όλα τα δεδομένα, οι αστυνομικοί οργάνωσαν παράλληλες και διαδοχικές επιχειρήσεις στα σπίτια των υπόπτων.

Κατά τη διάρκεια των αιφνιδιαστικών ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας, η οποία χρησιμοποιούνταν για τον μερισμό των δόσεων.

Το σπίτι-«καβάτζα» και το αυτοκίνητο της διανομής

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, οι δράστες είχαν μοιράσει τις αρμοδιότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν το ρίσκο να εντοπιστούν μαζί.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος είχε αναλάβει να αποθηκεύει τα ναρκωτικά, χρησιμοποιώντας την ίδια του την κατοικία ως κρησφύγετο (καβάτζα) για την ασφαλή φύλαξη των μεγάλων ποσοτήτων της κάνναβης, ενώ ο 25χρονος λειτουργούσε ως ο «διακινητής» του κυκλώματος, επιστρατεύοντας ένα επιβατικό αυτοκίνητο για τη μεταφορά και τη γρήγορη παράδοση των ναρκωτικών στους τελικούς αγοραστές. Το συγκεκριμένο όχημα κατασχέθηκε από την Αστυνομία ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης.

Στον Εισαγγελέα με βαρύ κατηγορητήριο

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση.

Όπως επισημαίνει με επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την προληπτική αποκοπή των καναλιών τροφοδοσίας ναρκωτικών στα νησιά.