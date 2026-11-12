Στη σύλληψη δύο ατόμων ξένης καταγωγής, ηλικίας 56 και 37 ετών, για υπόθεση εκβίασης προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου 2026 στη Ρόδο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας οι δύο άνδρες, με αφορμή προηγηθείσα επαγγελματική συνεργασία που είχε ο 56χρονος με επιχείρηση και προβάλλοντας αξιώσεις για επιστροφή χρημάτων σχετικά με παρασχεθείσες υπηρεσίες, απαίτησαν εκβιαστικά την καταβολή του συνολικού ποσού των 23.700 ευρώ.

Ειδικότερα, ο 37χρονος, ενεργώντας κατ’ εντολή του 56χρονου, μετέβη επανειλημμένα στα γραφεία της επιχείρησης και αξίωσε την επιστροφή των χρημάτων, εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής του ιδιοκτήτη.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στον 37χρονο σε προκαθορισμένο ραντεβού.

Κατά τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων, αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 37χρονο, ενώ ακολούθως εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 56χρονος, για λογαριασμό του οποίου δρούσε.

Τα ευρήματα των ερευνών

Στην κατοχή των δραστών καθώς και σε χώρους που διέμεναν και χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

4.000 ευρώ (τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα)

1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

2 κινητά τηλέφωνα

1 ξύλινο ρόπαλο τύπου «Baseball»

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.