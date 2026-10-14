Πένθος επικρατεί στη Ρόδο, μετά την είδηση για τον τραγικό θάνατο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί.

Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος, Ευάγγελος Γιομπλιάκης, έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα, στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος ανέσυραν το όχημα με γερανό, εντοπίζοντας τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Στυ συνέχεια μετέφεραν το θύμα με κουβέρτα από το αυτοκίνητο.

Επισημαίνεται ότι συνολικά τρία οχήματα παρασύρθηκαν από τη μανία των κυμάτων και των χειμάρρων, με τον 62χρονο να μην προλαβαίνει να απεγκλωβιστεί.





Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 62χρονος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε κατηφορικό σημείο κοντά σε ρέμα.

Όταν αντιλήφθηκε τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα, επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του για να το προστατεύσει.

Δυστυχώς, τα ορμητικά νερά τον εγκλώβισαν μέσα σε αυτό.

Επισημαίνεται ότι την ώρα εκείνη δεν μετακινούνταν προς ή από την εργασία του.

Συγκλονίζει η αδελφή του 62χρονου

Η αδελφή του θύματος, η οποία διαμένει μόνιμα στο νησί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του εντοπισμού του.

Ανησυχώντας για την ένταση των φαινομένων, προσπαθούσε από το πρωί να επικοινωνήσει μαζί του.

Καθώς εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις, κάλεσε τη γυναίκα που τον φροντίζει στο σπίτι, από την οποία ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη και την επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το όχημα του θύματος από τη θάλασσα.

Σχεδίαζε την επιστροφή του στη Μακεδονία

Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης καταγόταν από τη Βέροια και τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργαζόταν σε ξενοδοχείο της Ρόδου ως φύλακας και στο λογιστήριο.

Παρότι είχε συνταξιοδοτηθεί από τον περασμένο Ιούλιο, είχε αποφασίσει να παραμείνει στο νησί μέχρι την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν για να βοηθήσει την επιχείρηση.

Στόχος του ήταν να επιστρέψει μόνιμα στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στα δύο του παιδιά, ηλικίας 18 και 20 ετών, τα οποία μαζί με την πρώην σύζυγό του μεταβαίνουν στη Ρόδο για την κηδεία.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλης Α. Υψηλάντης, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Παράλληλα, όπως δήλωσε, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, για τον συντονισμό των ενεργειών και την παροχή της απαραίτητης συνδρομής στις πληγείσες περιοχές του νησιού.