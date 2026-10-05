Αστραπιαία ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών στη Ρόδο για την εξιχνίαση επίθεσης σε βάρος 41χρονης γυναίκας, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Κρεμαστής Ρόδου. Η υπόθεση έκλεισε μέσα σε μόλις λίγες ώρες, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν η 41χρονη βρισκόταν στον χώρο της προσωρινής κατοικίας του άνδρα. Εκείνος την τράβηξε με τη βία έξω από το όχημά της και της απέσπασε ένα κουτί που περιείχε διάφορα φάρμακα σε μορφή χαπιών, καθώς και 100 ευρώ. Ο δράστης φαίνεται πως γνώριζε επακριβώς το περιεχόμενο του κουτιού.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στον ΟΚΑΝΑ

Η γυναίκα μετέβη στις 3 το μεσημέρι στην αστυνομία για να καταγγείλει το συμβάν. Αμέσως ξεκίνησαν οργανωμένες αναζητήσεις με τη συμμετοχή αστυνομικών από περισσότερες υπηρεσίες της πόλης.

Μία μόλις ώρα μετά την καταγγελία, στις 4, ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του ΟΚΑΝΑ Ρόδου, όπου και προσήχθη από τους αστυνομικούς.

Τα ευρήματα της έρευνας και η ομολογία

Στη σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 ευρώ, μία καρτέλα με 23 χάπια Emconcor και μία δεύτερη με 3 χάπια Enlift. Η 41χρονη κλήθηκε στις Αρχές, αναγνώρισε τα φάρμακα και της αποδόθηκαν μαζί με τα 80 ευρώ, τα οποία ο συλληφθείς παραδέχθηκε ότι προέρχονταν από την πράξη του.

Απολογούμενος στους αστυνομικούς, ο άνδρας αποδέχθηκε πλήρως την κατηγορία που του αποδίδεται. Τέλος, η 41χρονη δε θέλησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή για τις σωματικές βλάβες που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Πηγή: dimokratiki