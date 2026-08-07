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Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου διακομίστηκε 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του νησιού.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να του γίνουν τρία ράμματα.

Το προστατευτικό κράνος που φορούσε εκτιμάται ότι απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό. Παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.