Ο θάνατος ενός 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο που αρχικά είχε αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα αποδείχθηκε ότι είναι δολοφονία.

Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου του 2025 από το σπίτι του στη Ρόδο και δύο ημέρες αργότερα, δηλώθηκε η εξαφάνιση του στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού, από τη σύζυγό του, Οκσάνα Ζντανόβιτς.

Το τελευταίο στίγμα του 64χρονου εντοπιζόταν στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛ.ΑΣ. να είχε εξαπολύσει ευρείες έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert.

Οι έρευνες διήρκησαν για τέσσερις ημέρες και ο ξενοδόχος βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, καταπλακωμένος από τη μηχανή που είχε νοικιάσει.

Δεν ήταν τροχαίο, αλλά δολοφονία

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας.

Ο δράστης που είχε σκηνοθετήσει το τόπο που βρέθηκε η σορός του 64χρονου με σκοπό να παραπλανήσει τις Αρχές, προσδιορίστηκε.

Ο ανθρωποκτόνος φαίνεται πως ήταν γνωστός του θύματος, είναι ουκρανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ωστόσο, εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: Dimokratiki