Ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, με καταγωγή από το Ισραήλ, το οποίο είχε εισαχθεί με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας και κλινική εικόνα που απαιτούσε στενή παρακολούθηση, βρέθηκε ξαφνικά εκτός νοσοκομείου, παρά τη ρητή αντίθεση των γιατρών.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς προέκυψαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την υγεία του.

Λίγες ώρες αργότερα, η επιστροφή του βρέφους στο νοσοκομείο με επιδεινωμένη εικόνα οδήγησε σε κατεπείγουσες παρεμβάσεις, διασωλήνωση και, τελικά, σε μεταφορά στην Αθήνα με συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Όπως δημοσίευσε η dimokratiki.gr η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις που ξεπέρασαν το καθαρά ιατρικό σκέλος, προκαλώντας και την εμπλοκή αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», η κατάσταση του παιδιού έχει πλέον σταθεροποιηθεί, ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί και εκτιμάται ότι εντός δύο ημερών θα εξέλθει από τη ΜΕΘ.

Το περιστατικό ξεκίνησε τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου προς Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, όταν ένα ζευγάρι Ισραηλινών, ηλικίας 32 και 30 ετών, προσήλθε στα Επείγοντα του νοσοκομείου συνοδεύοντας το βρέφος τους. Το παιδί παρουσίαζε έντονη δυσκολία στην αναπνοή, πυρετό και μειωμένη πρόσληψη τροφής.

Μετά την εξέταση από τον εφημερεύοντα παιδίατρο, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του για νοσηλεία, ώστε να τεθεί υπό παρακολούθηση και να υποβληθεί σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, καθώς και σε υποστηρικτική αγωγή, λόγω της εικόνας που παρουσίαζε.

Παρά ταύτα, περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο παίρνοντας μαζί τους το βρέφος, χωρίς να υπάρχει ιατρική έγκριση. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε ως έξοδος παρά τη σύσταση των γιατρών, οι οποίοι είχαν κρίνει απαραίτητη τη συνέχιση της νοσηλείας.

Η εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στην παιδιατρική κλινική και ενεργοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Ενημερώθηκαν τόσο η αστυνομία όσο και η Εισαγγελία, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενης έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η υπόθεση έλαβε δραματική τροπή λίγες ώρες αργότερα.

Συγκεκριμένα, στις 19:55 της 3ης Απριλίου, το βρέφος μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας εκ νέου σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Η κατάστασή του κρίθηκε άμεσα σοβαρή και μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική για επείγουσα αντιμετώπιση.

Ακολούθησε πλήρης διαγνωστικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης ακτινογραφίας θώρακος. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρέπεμπαν σε σηπτική καταπληξία και σοκ λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται άμεσα απειλητική για τη ζωή και απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Υπό το βάρος της κλινικής εικόνας, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση του βρέφους, προκειμένου να υποστηριχθεί η αναπνευστική του λειτουργία. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 4 Απριλίου 2026, με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Το βρέφος μεταφέρθηκε συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο, καθώς το ζευγάρι έχει ακόμη τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν για διακοπές.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το βρέφος ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και σταθεροποιήθηκε μετά τη διασωλήνωση και τη συνολική ιατρική φροντίδα. Ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί και, εφόσον δεν υπάρξουν επιπλοκές, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα μπορέσει να εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Η ποινική διερεύνηση και οι ενέργειες των αρχών

Παράλληλα με την εξέλιξη της υγείας του παιδιού, βρίσκεται σε εξέλιξη και η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Μετά την ενημέρωση των αρχών για πιθανή έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια στη Ρόδο και εντόπισαν τη μητέρα, η οποία και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ίδια φέρεται να εξέφρασε ενστάσεις σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσοκομείο, ενώ υποστήριξε ότι πριν την αποχώρηση υπήρξε επικοινωνία με νοσηλευτικό προσωπικό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έξοδος έγινε κατόπιν σχετικής καθοδήγησης — ισχυρισμοί που εξετάζονται.

Με εντολή της Εισαγγελέως, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.