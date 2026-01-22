Η σφοδρή κακοκαιρία και οι πολύ ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι και στη Ρόδο, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν και τα 10 και 11 μποφόρ, βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη, που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της «Κολώνας».

Τα σκάφη σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι υπήρχε ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο να ασφαλιστούν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών από τους ιδιοκτήτες τους, δεν ήταν ασφαλισμένα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.