Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 14:30 σε μονοκατοικία στην περιοχή της Ιαλυσού Ρόδου, προκαλώντας πολύ μεγάλες καταστροφές στην κατοικία.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, καθώς η οροφή του κτιρίου ήταν κατασκευασμένη από ξύλο, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση των φλογών και στην πρόκληση εκτεταμένων ζημιών.

Οι ιδιοκτήτες της κατοικίας κατάφεραν να την εγκαταλείψουν έγκαιρα, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους και χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων ήταν «άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική», με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ το ανακριτικό τμήμα ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια που την προκάλεσαν.