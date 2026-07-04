Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, σε μεγάλο υψόμετρο στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος. Η θετική αυτή εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της συντονισμένης επιχείρησης που έστησαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με τις εθελοντικές ομάδες του νησιού.

Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου δέκα στρέμματα θαμνώδους βλάστησης. Οι κατοικημένες περιοχές δεν διέτρεξαν κίνδυνο, ενώ αποτράπηκε η επέκταση του μετώπου σε μεγαλύτερη έκταση.

Παρόλο που η φωτιά ελέγχεται, ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές παραμένουν στο σημείο. Λόγω των επικρατουσών συνθηκών, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι στην περιοχή για την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.