Τα πάνω κάτω στη νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχονται τις τελευταίες ώρες.

Μετά την ανακοίνωση ότι στην υπεράσπισή της μπαίνει ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής, το βράδυ της Δευτέρας (28/9) έγινε γνωστό ότι αποχωρούν οι πρώτοι συνήγοροι, Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, οι οποίοι θα εκπροσωπούν πλέον μόνο τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Ακολουθεί η δήλωσή τους:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός»

Από το πρωί, πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο συνήγοροι είχαν σκοπό να αποχωρήσουν, με αφορμή τη μέθη και τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι δεν την χορήγησε στον τραγουδιστή.