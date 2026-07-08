Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 07/07 στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το thriassio.gr, τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν περισσότερα από 100 άτομα Ρομά συγκεντρώθηκαν μαζικά στο χώρο του νοσοκομείου. Είχαν μεταβεί εκεί συνοδεύοντας κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους άρχισαν να προπηλακίζουν άγρια τους γιατρούς της εφημερίας, επειδή αργούσε η αξονική που περίμεναν.

Οι δράστες μάλιστα, μέσα στον πανικό που επικράτησε, δεν δίστασαν να προκαλέσουν σημαντικές υλικές φθορές εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, σπάζοντας τζάμια και έπιπλα.

Επέμβαση της Αστυνομίας και συλλήψεις στην Ελευσίνα

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να επιβάλουν την τάξη και να προστατεύσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη θέα των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν τη σύλληψη.

Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσαγάγουν δύο γυναίκες Ρομά. Και οι δύο τελικά συνελήφθησαν για το πρωτοφανές επεισόδιο. Οι κατηγορίες που τις βαραίνουν αφορούν τις φθορές, τους προπηλακισμούς, καθώς και τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ήδη, οι γιατροί που βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης έχουν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας, όπου και κατέθεσαν επίσημα για το άγριο συμβάν.