Σπείρα η οποία έκλεβε ηλικιωμένους στα Βόρεια προάστια της Αττικής εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σπείρα έκλεβε τους ηλικιωμένους με τη μέθοδο της εξαπάτησης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, τα μέλη της σπείρας πλησίαζαν ηλικιωμένους στις εισόδους των σπιτιών τους, τους έλεγαν ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και στη συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα κατάφερναν να μπουν στα σπίτια και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον το τελευταίο πεντάμηνο, κυρίως στα Bόρεια προάστια της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 47 περιπτώσεις απάτης, με τη λεία των απατεώνων να ξεπερνάει τα δύο εκατομμύρια ευρώ.