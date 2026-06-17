Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) στον Ασπρόπυργο, με θύματα τους ίδιους τους ανθρώπους που έσπευσαν να σώσουν περιουσίες και ζωές: τους πυροσβέστες.

Όπως καταγγέλλει με επίσημη και οργισμένη ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος, ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε άγρια επίθεση κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρνει στο φως το Σωματείο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου. Μια ομάδα περίπου 20 ατόμων περικύκλωσε και επιτέθηκε στο πλήρωμα. Οι επιτιθέμενοι δεν περιορίστηκαν σε λεκτικές απειλές κατά της ζωής των πυροσβεστών, αλλά προχώρησαν στο αδιανόητο: επιχείρησαν να τους αποσπάσουν με τη βία το ίδιο το πυροσβεστικό όχημα, καθώς και τον πολύτιμο διασωστικό εξοπλισμό που έφερε.

Το πλέον εξοργιστικό της υπόθεσης είναι πως το πλήρωμα – το οποίο απαρτιζόταν από έναν μόνιμο υπάλληλο, έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν Πυροσβέστη Εποχικής Απασχόλησης (Π.Ε.Θ.) – στάλθηκε να επιχειρήσει σε ένα τόσο επικίνδυνο και «κόκκινο» σημείο εντελώς απροστάτευτο, χωρίς τη συνδρομή και τη συνοδεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ζητούν εξηγήσεις – Φτάνει στη Βουλή το θέμα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις της Πυροσβεστικής. Το Σωματείο απαιτεί την άμεση παρέμβαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν και να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα: Κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιου την ευθύνη δόθηκε εντολή για επέμβαση χωρίς να τηρηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας;

Όπως τονίζουν οι δασοκομάντος, τέτοια φαινόμενα αφήνουν απροστάτευτο το προσωπικό απέναντι σε εγκληματικές συμπεριφορές και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα όλου του Σώματος.

Ακολουθεί η καταγγελία:

«Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοί μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημά τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από την περιοχή.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά».

Πηγή: thriassio.gr