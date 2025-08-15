Τέσσερα βενζινάδικα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Φθιώτιδας, «χτύπησε» ομάδα Ρομά, που έβαζε βενζίνη και αποχωρούσε χωρίς να πληρώσει.

Συγκεκριμένα μια παρέα από πέντε άνδρες Ρομά, που επέβαιναν σε ένα πράσινο Hyundai, έβαλε διαδοχικά βενζίνη 15 ευρώ από τέσσερα βενζινάδικα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, το πιθανότερο για τον καταυλισμό της Καμηλόβρυσης!

Η ιστορία όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, ξεκίνησε πέντε λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου, από το πρατήριο ΒΡ στο Αυλάκι Στυλίδος. Οι Ρομά ζήτησαν από την υπάλληλο να τους βάλει 15 ευρώ βενζίνη χωρίς να έχουν σβήσει τη μηχανή από το αμάξι.

Στην παρατήρηση που τους έκανε η υπάλληλος δικαιολογήθηκαν ότι αν το σβήσουν δεν θα παίρνει μπροστά, ωστόσο μπροστά στην άρνηση της γυναίκας να παραβεί όλους τους κανόνες ασφαλείας συμμορφώθηκαν και το έσβησαν. Όταν έφτασε στα 14 ευρώ φώναξαν να σταματήσει καθώς διαπίστωσαν (;) ότι δεν είχαν λεφτά μαζί τους. Τότε, παρά την προσπάθεια της υπαλλήλου να τους σταματήσει κατέβηκαν έσπρωξαν το αμάξι κι εξαφανίστηκαν με ανοιχτές τις πόρτες!

Ακολούθως γύρω στις 2:30’ οι ίδιοι Ρομά «χτύπησαν» στη Shell στο 222ο χλμ της ΠΕΟ Λαμίας – Θεσσαλονίκης.

Και σ’ αυτό το πρατήριο αφού είχαν βάλει 15 ευρώ βενζίνη «θυμήθηκαν» ότι δεν είχαν λεφτά. Όταν ο υπάλληλος τους ζήτησε κάποιο έγγραφο ώστε να το κρατήσει και να πάνε άλλη ώρα ή μέρα να πληρώσουν, απλά εξαφανίστηκαν.

Η δράση τους μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι τις 17:30’ το απόγευμα με τελευταίο σταθμό τη Shell στη Λεωφόρο Καλυβίων 196 και ενώ νωρίτερα είχαν περάσει κι από άλλο βενζινάδικο της εθνικής οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

Με την ίδια τακτική ζήτησαν καύσιμα αξίας 15 ευρώ και με παρόμοια άνεση και θράσος σηκώθηκαν και έφυγαν. Μόνο που αυτή τη φορά η αντίσταση του υπαλλήλου, τους υποχρέωσε να φύγουν χωρίς την τάπα του ρεζερβουάρ και ενώ ήδη το όχημα που οδηγούν δεν έχει πορτάκι ασφαλείας του καυσίμου!

Πηγή: LamiaReport.gr