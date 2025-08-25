Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέρεται να παρουσιάζει η υπόθεση με την σύλληψη 64χρονου Ρώσου στα Χανιά, που χειρίστηκαν τα τελευταία 24ωρα Αστυνομικοί βάσει εντάλματος της Interpol.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parakritika.gr, ο 64χρονος , ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί στο Κατάστημα Κράτησης στην Αγυιά, διώκεται για βαρύτατα κακουργήματα, όπως ανθρωποκτονία, εκβιασμό, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, κ.α. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για έναν από τους εγκληματίες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της Interpol, αλλά και της Αστυνομίας της Ρωσίας.

Ο K.S. έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν από την Ρωσική Αστυνομία, ωστόσο, έβρισκε πάντα τρόπο να αφήνεται ελεύθερος, όπως έγινε δηλαδή αρχικά και στα Χανιά, με την πρώτη σύλληψή του μετά από επιχείρηση του ΤΑΕ Χανίων την παραμονή του 15Αύγουστου, το αυτόφωρο και τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν.

Τα στελέχη του Α.Τ. Αποκορώνου συνέχισαν την έρευνά τους, καθώς αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον 64χρονο. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι τα δύο όπλα και η μικροποσότητα ναρκωτικών ήταν μόνο… η κορυφή του παγόβουνου.

Παράλληλα, ελέγχεται και η γυναίκα που βρέθηκε από την Αστυνομία μαζί του στο σπίτι που είχε νοικιάσει στον Αποκόρωνα. Πρόκειται για μία γυναίκα από την Αρμενία, η οποία όμως είχε εκδώσει ελληνική ταυτότητα σε Τμήμα της πρωτεύουσας και σκόπευε να παντρευτεί τον 64χρονο, ώστε να πάρει κατόπιν και αυτός διαβατήριο και ενδεχομένως να βγάλει και ταυτότητα.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Α.Τ. Αποκορώνου και σύμφωνα με πληροφορίες ο φάκελος δικογραφίας είναι ογκωδέστατος, ενώ αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς της Γ.Α.Δ. Κρήτης.

Το προφίλ του 64χρονου

Ο 64χρονος K.S., ο οποίος κυκλοφορούσε και με άλλα επώνυμα κατά καιρούς (K. Gork…..) είναι από παλιά γνωστός στις ρωσικές Αρχές και έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη για υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και σχέσεις του με την ρωσική μαφία, όντας ένα από τα κορυφαία στελέχη της, όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Ρωσίας, ενώ γίνεται αναφορά στο όνομά του ακόμη και στη wikipedia για την δράση του.

Είχε συλληφθεί σε εστιατόριο της Μόσχας, όταν είχε μόλις επιστρέψει από ταξίδι στην Βραζιλία το 2009, καθώς αναζητούνταν από τις Αρχές. Μάλιστα, η τότε σύλληψή του θυμίζει την πρώτη σύλληψη στον Αποκόρωνα, καθώς του είχαν περάσει χειροπέδες για μικροποσότητα χασίς!

Ακόμη όμως και το μακρινό 2009, ο τότε 49χρονος αναφερόταν ως ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του υποκόσμου στις μετασοβιετικές χώρες, αλλά δεν είχε κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα από το 1994 και μετά, όταν και εγκατέλειψε τη Μόσχα.

Στα στοιχεία αναφέρεται ότι βρέθηκε στην περιοχή της Γιάλτας, με την ουκρανική αστυνομία να τον συλλαμβάνει για κατοχή ναρκωτικών και να τον απελαύνει από τη χώρα. Συνελήφθη ξανά και κατηγορήθηκε για τον σχεδιασμό μεγάλης κλοπής στο Κίεβο και απελάθηκε ξανά από την Ουκρανία.

Με βάση τα παραπάνω, η επιτυχία των στελεχών του Α.Τ. Αποκορώνου λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις.