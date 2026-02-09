Υψηλόβαθμος Ρώσος πρώην κρατικός αξιωματούχος, που μάλιστα έχει διατελέσει Υπουργός και δήμαρχος σε αστική περιοχή κοντά στη Μόσχα, φαίνεται πως είναι ο ηθικός αυτουργός εμπρησμού, που έγινε στις 19 Ιανουαρίου σε ξυλουργείο και μεσιτικό γραφείο στα Χανιά.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος, που πήρε εντολές όπως φαίνεται από τον 78χρονο Ρώσο, ήταν η αιτία της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που στήθηκε χθες στα Χανιά και την Θεσσαλονίκη για να εντοπιστούν οι φυσικοί αυτουργοί, που δοκίμασαν να κάψουν δύο επιχειρήσεις.

Η υπόθεση αποκάλυψε το παρασκήνιο ενός οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, με διεθνείς διαστάσεις και πλοκάμια που φτάνουν ως τη Ρωσία, με τον πρώην κρατικό παράγοντα να έχει αναθέσει «συμβόλαιο εμπρησμού» σε μία ομάδα Ελλήνων, που τελικά έβαλαν φωτιά σε ένα ξυλουργείο στα Χανιά. Δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση που κάηκε τον Ιανουάριο του 2026 βρισκόταν το μεσιτικό γραφείο της πρώην συζύγου του Ρώσου, που επίσης κινδύνευσε να γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Το «συμβόλαιο του εμπρησμού» και το σχέδιο για τα ακίνητα

Το σχέδιο πίσω από το «συμβόλαιο εμπρησμού» περιελάμβανε στη συνέχεια εκβιασμούς και προσπάθεια να αποσπάσουν την ακίνητη περιουσία της πρώην συζύγου του Ρώσου πολιτικού, που κατά πληροφορίες ζει τα τελευταία χρόνια στα Χανιά και έχει αποκτήσει αρκετά ακίνητα.

Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας για την φωτιά στην επιχείρηση επίπλων άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι της υπόθεσης. Μετά από πολυήμερες έρευνες οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε υπόπτους με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, ο Ρώσος ηθικός αυτουργός είχε βάλει στο… μάτι την μεγάλη ακίνητη περιουσία που είχε η πρώην Ρωσίδα σύντροφός του στην περιοχή.

Ο ίδιος βρήκε τρία νεαρά άτομα, με βεβαρημένο παρελθόν, και τους έδωσε εντολή να βάλουν φωτιά στην επιχείρηση επίπλων που βρίσκεται δίπλα από την περιουσία της πρώην συντρόφου του.

Ο 21χρονος, ο 24χρονος και ο 25χρονος μετά τις οδηγίες του Ρώσου έβαλαν την φωτιά και προκάλεσαν παράλληλα τεράστιες καταστροφές στην επιχείρηση ενός ανυποψίαστου άνδρα, που είχε το διπλανό ξυλουργείο. Μετά την πυρκαγιά, ο Ρώσος φέρεται να επικοινώνησε με την πρώην σύντροφό του και την εκβίασε, λέγοντας πως αν δεν του γράψει την ακίνητη περιουσία της τότε θα βάλει φωτιά και στα δικά της κτίσματα.

Οι συλλήψεις σε Χανιά και Θεσσαλονίκη

Οι αστυνομικοί έχοντας πλέον λύσει την υπόθεση διοργάνωσαν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη καθώς γνώριζαν πως δύο από τους τρεις νεαρούς δράστες διέφυγαν προς την συμπρωτεύουσα.

Στόχος της ενέργειας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν ήταν απλώς η πρόκληση υλικών ζημιών, αλλά η άσκηση ωμής πίεσης ώστε η γυναίκα να εξαναγκαστεί να μεταβιβάσει μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας της. Ο εμπρησμός, που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, φέρεται πλέον να αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα οργανωμένων ενεργειών με σαφή οικονομικά κίνητρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις αρχές στον διεθνή χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα εκτός Ελλάδας.

Οι αρχές εντόπισαν τον 24χρονο στα Χανιά, όπου και τον συνέλαβαν ενώ ο 21χρονος και ο 25χρονος συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος ηθικός αυτουργός διέφυγε προς χώρα του εξωτερικού και αναζητείται από τις αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος και των τεσσάρων έχει σχηματιστεί δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία Χανίων. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση:

«Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης εμπρησμού σε επιχείρηση στα Χανιά. Ειδικότερα, νυχτερινές ώρες της 19.01.2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών .

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λόγω εμπρησμού για την πρόκληση του οποίου ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί (21, 24 και 25 ετών) οι οποίο ενήργησαν μετά από εντολή αλλοδαπού. Χθες (07.02.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ταυτόχρονες νομότυπες έρευνες σε περιοχές των Χανίων και της Θεσσαλονίκης όπου εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν ανωτέρω ημεδαποί κατηγορούμενοι για συγκρότηση συμμορίας τα μέλη της οποίας πραγματοποίησαν εμπρησμό και φθορές .

Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανωτέρω αλλοδαπού και για απόπειρα εκβίασης σε βάρος αλλοδαπής με σκοπό τη μεταβίβαση μεγάλης ακίνητης περιουσίας στον ίδιο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».