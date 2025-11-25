Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, σήμερα και η συχνότητα των κρουσμάτων επιβεβαιώνεται από ένα ακόμη περιστατικό άγριας κακοποίησης που συνέβη μάλιστα, μέσα στο φέρι μποτ που έκανε το δρομολόγιο Σαλαμίνα-Πέραμα.

Ένας 63χρονος Ρώσος επιτέθηκε με αγριότητα στην 50χρονη σύζυγό του, προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μώλωπες και αιματώματα.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.