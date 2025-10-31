Συναγερμμός σήμανε στην Αστυνομία Καλαμάτας το μεσημέρι της Παρασκευής έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου σε 76χρονο.

Το συμβάν σημειώθηκε στον Άγιο Φλώρο.

Όπως αναφέρει ο τοπικός Τύπος, ένα σκυλί ράτσας Ροτβάιλερ, επτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τον ιδιοκτήτη του.

Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Οπως αναφέρει η αστυνομία ο άτυχος άρνδρας προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση του να κρίνεται σοβαρή.

